Festa dei Folli

Il Napoli batte la Juventus : la Festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium : Impresa del Napoli che batte la Juventus 0-1 allo Stadium e si porta a -1 dai bianconeri. Una partita non molto emozionante viene decisa nel finale da un colpo di testa di Koulibaly, che sovrasta ...

Julio Cesar lascia il calcio - la Festa dei tifosi del Flamengo : 'Emozioni indescrivibili' : I titoli di coda su una carriera che lui stesso nei giorni scorsi aveva definito come "qualcosa in più di un semplice sogno, perchè neanche quando da ragazzino fantasticavo avrei potuto immaginare 20 ...

Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” per la reazione dell’esercito israeliano alle maniFestazioni dei palestinesi a Gaza : Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” a causa degli scontri tra palestinesi ed esercito israeliano nei territori di Gaza. L’attrice e produttrice israelo-americana, nata a Gerusalemme e naturalizzata cittadina statunitense, non ritirerà a giugno il Premio Genesis perché, come ha spiegato un rappresentante della donna al comitato del premio, i “recenti avvenimenti in Israele sono stati estremamente dolorosi per ...

Sagra della ricotta : Festa dei sapori e dei saperi : In occasione della 44° Sagra della ricotta di Vizzini, divenuta ormai festa dei sapori e dei saperi si terrà il tradizionale Romanzo Verghiano.

Isola dei famosi - è il trionfo di Nino Formicola : lo sfregio in finale prima della Festa : È Nino 'Gaspare' Formicola il vincitore dell'Isola dei famosi 2018. Nella finale condotta da Alessia Marcuzzi , il comico ha battuto all'ultima sfida del televoto Bianca Atzei, mentre Amaurys Perez si ...

Scoop de Le Iene : il bonus cultura per la Festa dei cento giorni. Franceschini : "Deprimente" (Video) : L’altra faccia del bonus cultura vIene svelata da Le Iene. Il programma di Italia 1 ha scoperto che la festa dei cento giorni, tradizionalmente organizzata a tre mesi dagli esami di maturità, può essere ‘finanziata’ dall’incentivo varato dal Governo Renzi.Un tesoretto di 500 euro annui a vantaggio dei neo-diciottenni, che con quella somma possono effettuare consumi di natura per l’appunto culturale. Quindi porte aperte all’acquisto di libri, ...

Festa dei Folli 2018 a Corinaldo : ... - ore 15.00 nel pomeriggio, Centro Storico, spettacolo itinerante della Street Band 'Archi Mossi'; - ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella maniFestazione: 'Tanto di Cappello' - Spettacoli ...

Una Festa la premiazione dei Campionati triestini FOTO : Coppe, medaglie e riconoscimenti agli atleti e soci dello Sci Cai XXX Ottobre nel teatro del parco di San Giovanni

Ciclismo - Festa in casa Alé Cipollini : Chloe Hosking vince la prova in linea dei Giochi del Commonwealth : Chloe Hosking dell'Alé Cipollini Chloe Hosking vince la prova in linea dei Giochi del Commonwealth Chloe Hosking , la fuoriclasse australiana è la vincitrice della prova in linea su strada nella ...

Torna la Sagra del Carciofo a Sezze - la maniFestazione della tradizione dei monti lepini : Un tripudio di gusto accompagnato da una giornata di festeggiamenti: musica, folklore, esposizioni d'arte, spettacoli, animazione per i più piccini e stand espositivi di artigianato locale e ...

Venditti - 'Sotto il segno dei pesci' compie 40 anni : grande Festa con concerto-evento all'Arena di Verona : L'album 'Sotto il segno dei pesci' festeggia i 40 anni dalla sua pubblicazione, e Antonello Venditti è pronto a festeggiare la ricorrenza con un concerto evento all'Arena di Verona il 23 settembre, in ...

Polemica sulla Festa dei Giovani democratici di Roma per i "funerali" di Renzi. Il dem Nobili : "Indegni" : Matteo Renzi accanto a una bara, in un disegno in bianco e nero dai toni macabri che fa da locandina per lanciare una festa. È la provocatoria iniziativa organizzata dai Giovani democratici della Balduina a Roma, per il cosiddetto "R.i.p.arty". Un titolo che gioca tra il "Riposa in Pace" dell'anagramma 'Rip' e il "ripartire" dopo la pesante sconfitta elettorale delle politiche. "Durante la campagna elettorale percepivi un certo malessere? ...

Festa della polizia a Napoli - il questore De Iesu : «Celebriamo i risultati dei nostri agenti - purtroppo non siamo Robocop...» : «Vogliamo sottolineare i 166 anni della polizia di Stato, lo facciamo in maniera sobria, in uno dei simboli della città. Questa è un'occasione per celebrare il lavoro di tutti...

Festa della scienza e della filosofia di Foligno : Marini "la qualità dei contenuti attira anche l'interesse dei più giovani" : La presidente Marini ha quindi aggiunto che "c'è bisogno di più scienza e più conoscenza e dunque va benissimo il binomio alla base di questa iniziativa che tiene insieme filosofia e scienza. Abbiamo ...