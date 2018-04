Festa a Napoli Video | delirio a Capodichino | migliaia di tifosi attendono la squadra

Koulibaly segna e Napoli impazzisce di gioia : Festa in piazza : Cori, festeggiamenti, slogan, bagni in fontana: i tifosi napoletani hanno passato buona parte della notte in piedi a festeggiare il gol di Koulibaly che al novantesimo minuto ha regalato ai partenopei la vittoria sulla Juventus a Torino, riportando...

Napoli - notte di Festa : come Capodanno (e 20mila all’aeroporto) : Napoli, notte di festa: come Capodanno (e 20mila all’aeroporto) In 20mila sono andati ad accogliere la squadra all’aeroporto di Capodichino: il pullman è sfilato tra due ali di folla alle 4 del mattino. Continua a leggere

Napoli - è Festa grande in città : inizia una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli, dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande. Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

Juve Napoli : E' Festa nello spogliatoio e in città : Al triplice fischio di Orsato esplode la festa in casa Napoli. Negli spogliatoi dello Stadium, Insigne e compagni manifestano tutta la loro gioia per l'impresa di Torino intonando il coro "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione". nello stesso momento una città intera festeggiava il gol di Koulibaly con cori e fuochi d'artificio. La Juve è a un solo punto e lo scudetto è davvero alla portata dei partenopei.

ManiFestazione di de Magistris sul debito - tremila in piazza a Napoli : «Lotta contro l'usura di Stato - dovranno risarcirci» : Due catene che dal balcone del piano nobile di Palazzo San Giacomo arrivano al palco, segnalato da una grande ampolla del sangue di San Gennaro fatta di palloncini colorati. Si è presentata...

Debito Napoli - la città divisa in due maniFestazioni. LE FOTO : Debito Napoli, la città divisa in due manifestazioni. LE FOTO In piazza Municipio centinaia di persone a fianco di De Magistris, che ha chiesto l'intervento del governo sui debiti del Comune. In piazza Trieste e Trento contromanifestazione organizzata da alcune associazioni a cui hanno aderito esponenti di Pd, Lega, Fi e ...

Spari a Napoli - raid o Festa per il boss : ANSA, - Napoli, 13 APR - raid armato o festeggiamenti per la scarcerazione di un boss locale: queste le ipotesi sui colpi di pistola esplosi la scorsa notte nel quartiere San Giovanni a Teduccio di ...

Festa della polizia a Napoli - il questore De Iesu : «Celebriamo i risultati dei nostri agenti - purtroppo non siamo Robocop...» : «Vogliamo sottolineare i 166 anni della polizia di Stato, lo facciamo in maniera sobria, in uno dei simboli della città. Questa è un'occasione per celebrare il lavoro di tutti...