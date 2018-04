Fermati per corteo antifascista Briancon

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : 4 italiani Fermati dalla polizia francese per gli scontri al confine : La polizia francese ha fermato quattro italiani che partecipavano al corteo antifascista che domenica ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. Secondo l’Ansa, che ha anticipato la notizia, si tratta di persone legate al mondo dell’antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation ...

Migranti in barca a vela dalla Turchia I due scafisti-skipper vengono Fermati : Non solo barconi. Domenica pomeriggio a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, è arrivata una barca a vela battente bandiera turca carica di Migranti: a bordo del natante ce n'erano stipati 55, in ...

Lazio-Roma 0-0 - regna l’equilibrio nel derby. Dzeko e Bruno Peres Fermati dai pali : Il derby della Capitale si conclude in perfetta parità. Lazio e Roma si bloccano sullo 0-0 allo Stadio Olimpico e rimangono appaiate al terzo posto in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter: la lotta per un posto nella prossima Champions League è più accesa che mai quando mancano sei giornate al termine del campionato. La partita è stata molto intensa sotto il profilo agonistico e combattuta anche se lo spettacolo si è consumato ...

Operazione Black Widows per "faida dei boschi" : 5 Fermati restano in carcere - 2 liberi : Vibo Valentia - Non è stato convalidato dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco, il fermo di indiziato di delitto emesso dalla Dda di Catanzaro lunedì scorso nell'ambito dell'...

Autobus e abbonamenti speciali : conFermati i contributi per anziani - disabili e famiglie numerose : Buone notizie per chi usufruisce degli Autobus per gli spostamenti. Anche anche per il 2018 sono stati confermati contributi per abbonamenti a prezzo agevolato per anziani, famiglie numerose e persone ...

'Ndrangheta - Fermati 4 imprenditori : sequestro beni per 50 milioni - : I carabinieri di Reggio Calabria hanno fermato 4 persone ritenute affiliate alle cosche. Sono accusati di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Le forze dell'ordine ...

Serie A : 15 Fermati per un turno : Sono 15 i giocatori di Serie A squalificati - tutti per un turno, che verrà scontato nel recupero infrasettimanale - dal giudice sportivo, dopo la 30ma giornata di campionato. Si tratta degli espulsi ...

Vela - le speranze di medaglia dell'Italia verso Tokyo 2020 : il giusto mix tra giovani emergenti e campioni già afFermati : Il quadriennio meglio non poteva cominciare, con il bronzo agli Europei e il recente secondo posto in Coppa del Mondo a Miami. Ma non è la sola perché Tartaglini sta facendo da vero e proprio traino ...

Femminicidio a Terzigno - in appello conFermati 30 anni per l'ex compagno : Sentenza confermata anche in appello: Nunzio Annunziata, l'assassino di Enza Avino, la giovane donna uccisa a settembre nel 2015 a Terzigno, dinanzi ad una farmacia, è stato condannato a 30 anni di ...

Nuovo arresto in Piemonte dopo il blitz antiterrorismo. Per la procura i tunisini Fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini che ieri hanno portato a smantellare la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un cittadino marocchino residente in Italia è stato ...

Blitz a Latina : arrestato un jihadista - altri 4 Fermati per immigrazione clandestina : All’attenzione dell’Antiterrorismo e dell’Intelligence c’è sempre più il rischio di un legame tra lo sbarco di immigrati e il terrorismo islamico. Cinque arresti, quattro per immigrazione clandestina e uno per terrorismo, sono stati effettuati in queste ore dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione e dalla Digos di Roma e di Latina. ...