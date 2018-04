huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Fausto Bertinotti: 'Berlusconi ha allungato la vita a una sinistra morta 30 anni fa. Io non ho eredi politici' https://… - ScafidiCalogero : RT @HuffPostItalia: Fausto Bertinotti: 'Berlusconi ha allungato la vita a una sinistra morta 30 anni fa. Io non ho eredi politici' https://… - santodubito : RT @HuffPostItalia: Fausto Bertinotti: 'Berlusconi ha allungato la vita a una sinistra morta 30 anni fa. Io non ho eredi politici' https://… - HuffPostItalia : Fausto Bertinotti: 'Berlusconi ha allungato la vita a una sinistra morta 30 anni fa. Io non ho eredi politici' -

(Di lunedì 23 aprile 2018) "L'avvento diha ritardato la morte dellapolitica, che si è lentamente dissolta nell'anti-smo, sostituendo al conflitto classico tra lavoro e capitale quello traani e anti-ani. Da lì hanno cominciato a confondersi i piani, laè diventata da garantista a giustizialista, da pacifista ad atlantista, da classista a governativa". Lo dice, in una lunga intervista a Libero,. Sulle trattative per la formazione del nuovo governo, ride e commenta:"I tentativi ... a cui stiamo assistendo sono puro avanspettacolo. Però piango anche a vedere la politica così impoverita e pensare che la mia parte è scomparsa".Colpa anche sua?"È invece merito anche nostro se i comunisti italiani sono durati così a lungo, unici in Europa. Abbiamo resistito trent'dopo il crollo ...