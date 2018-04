Fare l' amore fa bene alla salute | ecco perché

Cosa Fare quando finisce un amore. Gli esercizi psico per riprendersi : Lasciare andare l'altro, 'disattivarlo' nel nostro mondo interiore. Rimodellarsi su nuovi equilibri. Può essere davvero tutto molto complicato, in parte anche quando siamo noi stessi a volerlo. La ...

“Aria nei genitali”. Sesso - 7 cose da Fare dopo. Quando hai fatto l’amore - compi queste azioni (facili ma non banali) e niente sarà più come prima. I segreti di una guru che ti cambiano la vita : Parliamo di Sesso. Sì, parliamone. Ci pare una vita che non lo facciamo ma non è poi così tanto. E poi non avete letto i risultati di quella ricerca americana secondo la quale a una coppia veramente felice basterebbe fare Sesso una volta a settimana. Non lo sapevate e credevate che servisse farlo una volta al giorno? Beh, questi risultati sono confortanti anche perché chi cavolo ha tempo di fare Sesso una volta al giorno? Comunque, meno male la ...

Sesso : luci e ombre sul nuovo maschio - ecco le “500 scuse per Fare l’amore” : Per il 62% dei maschi italici a letto la priorità è la soddisfazione della donna e l’attenzione alle sue esigenze; l’83% apprezza una donna intraprendente, e il 77% ritiene che si possa rimanere virili anche nelle coccole. Essere gentile, affettuoso, amorevole e rispettoso pesa decisamente più che essere passionale e dare sicurezza (45% vs 12%). Nella ricerca sulla nuova identità sessuale maschile*, condotta con il supporto di IBSA Farmaceutici ...

IL SEGRETO anticipazioni : AQUILINO vuole Fare l’amore con BEATRIZ : Le trame de Il SEGRETO diventano sempre più avvincenti grazie alle numerose vicissitudini che i protagonisti di Puente Viejo andranno a creare. È il caso della giovane BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) che – dopo svariati tentativi di riprendere la relazione con Matias Castañeda (Ivan Montes), ormai sposato con Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) – si è gettata tra le braccia di AQUILINO Benegas (Raul Tortosa) per poter ricevere ...

Quanto può Fare paura l'amore assoluto di un padre per la figlia : E Martin è davvero un mostro: un pazzo paranoico, un apocalittico che si prepara alla fine del mondo , forse perché è lui a desiderarla, come gli rinfaccia il padre, un altro psicopatico..., , un ...

Errori da non Fare in amore : la lezione di Dawson’s Creek : In questi giorni si stanno festeggiando i primi vent’anni di Dawson’s Creek, con tanto di reunion del cast originale (e voci di un possibile reboot). È quindi scattato l’effetto nostalgia, anche perché questa serie tv (andata in onda per sei stagioni, dal 1998 al 2003) si è rivelata fondamentale per almeno un paio di generazioni, anche come manuale di formazione sentimentale. In particolare, dalle vicende di questo gruppo di ...

Cade con lo scooter con la fidanzata e muore a 18 anni - lo strazio social di Asia : 'Vola in cielo come sai Fare - tu amore mio' : Ancora un giovane vittima di un incidente stradale nella Marca: Simone Giupponi, 18 anni, non ce l'ha fatta dopo lo schianto di giovedì col suo scooter dove viaggiava anche la giovane fidanzata Asia. ...

Valeria Marini : «Mi mancherà Fare l’amore» : Valeria Marini, 50 anni, è pronta per una nuova «avventura stellare». La racconta in treno da Roma a Milano, dove l’aspetta un aereo che la condurrà in Honduras. A più di 50 giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi – edizione numero 13 – sbarcherà a sorpresa come «inviata speciale». I naufraghi, però, la crederanno concorrente. Lei da veterana del reality (ha già partecipato come concorrente e come guest star nel ...

Papa Francesco : "Chi va con le prostitute è un criminale"/ "Non è Fare l'amore - ma torturare le donne" : Papa Francesco: "Chi va con le prostitute è un criminale. Non è fare l'amore, ma torturare le donne". Le ultime notizie sul Santo Padre.

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Orgogliosa del suo successo. Per amore suo starò nell'ombra. Una donna deve Fare così" : "Sono Orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore". Elisa Isoardi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, commenta i risultati elettorali che hanno premiato il suo compagno Matteo Salvini e parla di come ha intenzione di gestire il loro rapporto, lasciando che i riflettori restino puntati sul leader della Lega."Una ...

Al Bano Carrisi/ "Cantare è come Fare l'amore" (Che tempo che fa) : Al Bano Carrisi si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a Madre Mia, il docufilm sulla madre. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:21:00 GMT)