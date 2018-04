Facebook rinnova la politica sulla privacy | cosa è cambiato?

http://feedproxy.goo

(Di lunedì 23 aprile 2018)hato le politiche, quelle che probabilmente non hai ami letto quando ti sei iscritto/a al social network con oltre due miliardi di utenti mensili. Lepolicy contengono le informazioni riguardo i dati che il social blu raccoglie dai propri utenti. Come parte della nuova, rilasciata il 19 aprile, la compagnia sta anche precisando in modo più preciso come raccoglie e usa quelle informazioni su di te.aggiorna laI cambiamenti arrivano in seguito allo scandalo Cambridge Analytica portato alla luce lo scorso mese dal New York Times e i giornali britannici Guardian e Observer. La notizia che milioni di dati di utenti disono stati divulgati a società di terze parti ha portato il CEO Mark Zuckerberg a dover testimoniare al Congresso e al Senato USA. In conseguenza a ciò e alla nuovadella Comunità ...