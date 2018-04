Fabio Fazio | Che tempo che fa cala negli ascolti Tv con Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano ospite da Fabio Fazio - sul governo non risponde a nulla : E' davvero particolare il modo in cui Fabio Fazio intervista alcuni dei suoi ospiti a 'Che tempo che fa'. Non solo perchè, come s'è spesso detto, il suo modello è quello dell'intervista cosiddetta 'in ...

Fabio Fazio/ Rai in Fiera : la piccola “Broadway” di Milano - “verso il futuro conoscendo il suo passato” : Fabio Fazio e il possibile trasferimento della Rai da Mecenate a Fiera: la piccola “Broadway” di Milano, “verso il futuro conoscendo il suo passato”, le dichiarazioni.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:37:00 GMT)

Fabio Fazio - colpo pazzesco a Che tempo che fa : porta in tv Giorgio Napolitano : Domenica 22 aprile, a Che tempo che Fa alle 20.35 su Rai1, Giorgio Napolitano interverrà in collegamento con Fabio Fazio . Parleranno dell'attuale situazione politica, le consultazioni, la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 4 marzo che hanno dato un esito poco risolutivo. In studio, tra gli altri ospiti, Toto Cutugno. Che tempo Che Fa è ...

Milly Carlucci - eroina nazionale : distrugge Fabio Fazio con tre parole - e Maria De Filippi... - : Milly Carlucci è la padrona rassicurante del sabato sera, la conduttrice rigorosa e aziendalista. Ma stavolta parla, non nasconde più, dietro il sorriso, il suo dispiacere verso alcuni colleghi. ...

Che tempo che fa del 15 aprile : gli ospiti di Fabio Fazio stasera su Rai 1 : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di oggi 8 aprile Per il mondo dello spettacolo ci sarà la ...

Milly Carlucci tradita da Fabio Fazio : 'La De Filippi a Che Tempo che Fa? Ci ha spiazzato' : Milly Carlucci , al timone di "Ballando con le Stelle" non avrebbe gradito l'ospitata della diretta avversaria, Maria De Filippi , a "Che Tempo che Fa". In un'intervista a "Vanity Fair", fra altri ...

Milly Carlucci parla di Maria De Filippi da Fabio Fazio e di Amici 17 : Maria De Filippi da Fazio e Amici 2018: il commento di Milly Carlucci Milly Carlucci ha rilasciato il suo atteso commento sull’ospitata di Maria De Filippi da Fabio Fazio a Che tempo che fa a Vanity Fair, in cui ha anche commentato il ritorno della diretta ad Amici 17. Il giornalista ha quindi chiedo alla conduttrice di Ballando con le stelle se l’avesse disturbata questa ospitata “a tradimento” organizzata da Fazio. ...

Milly Carlucci vs Maria De Filippi : "La sua ospitata da Fabio Fazio è stata spiazzante!" : La regina del sabato sera di Rai1 si confessa sulle pagine di un noto giornale e commenta la presenza della De Filippi da Fazio.

Massimo Giletti sfida Fabio Fazio : Massimo Giletti dopo sette mesi dall’addio Rai, si guarda allo specchio, vede un uomo contento? «Vincere una sfida impossibile come quella di creare un programma che non esisteva è un motivo d’orgoglio, anche se una parte di me non dimentica l’amarezza di aver visto un gruppo costretto a cercare lavoro da un’altra parte. Correndo rischi, ma dimostrando che nella vita i rapporti umani sono più importanti del denaro». La ...