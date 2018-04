F1 Renault-McLaren | la sfida si preannuncia serrata

F1 - Mondiale 2018 : rivoluzione Renault per la McLaren. Fernando Alonso confida nella rinascita - ma i problemi restano : “E’ finalmente il momento di correre! Non è la prima volta che gareggio quest’anno, ovviamente, dopo aver corso nella 24 Ore di Daytona, e ho una stagione piuttosto impegnativa, ma sono davvero entusiasta di essere al volante della MCL33 nel primo Gran Premio dell’anno”. Non vede proprio l’ora Fernando Alonso di calarsi nell’abitacolo della sua McLaren ed iniziare un Mondiale di F1 che dovrà essere quel del rilancio per lui ed ...

F1 - Fernando Alonso ritrova in motore Renault in McLaren : niente più alibi per il team di Woking : “La Formula 1 non è una scienza esatta e non sapremo il nostro livello finché non scenderemo in pista. Barcellona sarà un banco di prova estremamente importante perché avremo un primo feedback sul lavoro svolto durante l’inverno. Siamo ottimisti, ma è sempre difficile prevedere i risultati. Red Bull ha ottenuto dei grandissimi risultati con questo motore: soffrivano in qualifica ma sul passo gara riuscivano a stare con Mercedes e Ferrari. Hanno ...