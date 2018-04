F1 | GP Azerbaijan 2018 | riparte il duello tra Ferrari e Mercedes Vettel e Hamilton

oasport

(Di lunedì 23 aprile 2018) Una scena che è entrata immediatamente di diritto nella storia della Formula Uno, come la incredibile “scazzottata” tra Nelson Piquet ed il cileno Eliseo Salazar ad Hockenheim nel 1982, lo scontro tra Ayrton Senna e Alain Prost a Suzuka nel 1988, l’incidente tra Michael Schumacher e Damon Hill ad Adelaide nel 1994 oppure il crash al via del Gran Premio di Spagna 2016 tra le due Frecce d’argento di Lewise Nico Rosberg. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente della ormai celebre “ruotata” inferta da Sebastianproprio all’inglese dellanel corso del Gran Premio dell’2017. Un evento mai visto prima e che, senza ombra di dubbio, ha segnato un vero e proprio canyon nei rapporti tra i due piloti con le accuse delsta (poi ampiamente ritirate), di aver subito un brake-test da parte dell’ex McLaren. Per ...