F1 | GP Azerbaijan 2018 | la pista di Baku ai raggi X Circuito cittadino | ma il motore

oasport

: ??? In calendario dal 2016 ?? L'anno scorso il contatto #Vettel-#Hamilton ???? Spettacolo assicurato in Azerbaijan… - SkySportF1HD : ??? In calendario dal 2016 ?? L'anno scorso il contatto #Vettel-#Hamilton ???? Spettacolo assicurato in Azerbaijan… - SkySportF1HD : Dura vita in Azerbaijan per i top driver ? Tanti problemi in pista ??? @BakuCityCircuit #SkyMotori - f1world_it : #GP_Azerbaijan #Formula_1_2018, #Pirelli: la strategia può essere influenzata dalla safety car… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Quarto appuntamento del Mondiale di F1ed il Circus si trasferisce a, per la seconda edizione del GP di. Dopo i round in Australia, Bahrein e Cina, i bolidi sono pronti ad esibirsi sul primoin calendario (Montecarlo e Montreal gli altri). Sebastian Vettel si presenta ai nastri di partenza in vetta al Mondiale, davanti a Lewis Hamilton, e certamente non si augura di replicare quanto avvenuto l’anno scorso nell’ormai arcinota “diatriba” con Lewis in regime di Safety Car, quando Seb diede una “ruotata” al rivale, reo a suo dire di procedere a velocità eccessivamente lenta. Scopriamo, quindi, i segreti del tracciato. CARATTERISTICHE GENERALI – Lamisura ben 6 chilometri ed è secondo per lunghezza solo all’autodromo belga di Spa-Francorchamps. La corsia dei box è lunga 2,2 km, il doppio di Monza. Benché ...