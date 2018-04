Eutanasia | caso Alfie | “Si ipotizza un nuovo intervento del giudice”

meteoweb.eu

: RT @Carlo213Ge: @KappaRar @AlbertoBagnai Vorrei notare che nel caso citato furono i genitori a chiedere l'eutanasia, e la Germania Nazista… - TmsPapini : RT @Carlo213Ge: @KappaRar @AlbertoBagnai Vorrei notare che nel caso citato furono i genitori a chiedere l'eutanasia, e la Germania Nazista… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Un ritardo nell’esecuzione del piano per spegnere le macchine che tengono in vitaEvans potrebbe rendere necessario undel giudice. E’ l’ultimo sviluppo di cui si dà notizia sulla pagina Facebooks Army Official, aggiornata dai sostenitori della battaglia dei genitori per tenere in vita il piccolo. “Poiché l’ospedale non ha rispettato l’ordine del piano di cura di estubare”Evans “alle 12” ora inglese, “ora sono ufficialmente in violazione e devono tornare davanti al giudice Hayden“, si legge sul social network. I tempi dunque si allungherebbero. Lo stesso papà, sempre sulla pagina Facebook, aveva annunciato di aver ottenuto mezz’ora in più per l’avvio della procedura, che era stata fissata appunto alle 12 (ora inglese). Mezz’ora che, nelle intenzioni dei genitori di ...