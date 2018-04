Eutanasia | caso Alfie Evans | iniziano le operazioni per staccare la spina

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) I giudici della Corte europea per i diritti dell’uomo hanno rifiutato di intervenire neldel piccolo, 23 mesi, gravemente malato, vivo solo grazie a un respiratore. La battaglia dei genitori per continuare a tenerlo in vita è quindi terminata: i medici dell’ospedale Alder Hey’s di Liverpool, dove è ricoverato il bimbo, erano stati autorizzati ale macchine, una decisione contro la quale Tome Kate James, il papà e la mamma di, si erano appellati a diverse autorità giudiziarie senza successo. Dopo il no della Suprema Corte britannica, la coppia non si è arresa e si è rivolta alla Corte di Strasburgo, che però non ha accolto la richiesta di intervenire.quindi alle 14 ora italiana leper il distacco dei macchinari: l’orario è indicato nel ‘Piano per la sospensione del trattamento’, una sorta di ...