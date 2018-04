Eurozona L' economia mantiene una velocità di marcia ridotta ad aprile

Eurozona - l'economia viaggia a marcia ridotta : "marcia ancora a rilento ad aprile l'economia dell'Eurozona, con l'attività in espansione ad un tasso invariato rispetto a quello più basso da inizio 2017 riportato a marzo. La crescita, pur ...

Fmi - economia italiana in crescita ma lontana da livelli Eurozona : Questo è quanto si legge nel World Economic Outlook , il rapporto sull'economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Spring Meetings in partenza da giovedì a Washington. Secondo il Fondo ...

Eurozona - economia frena a marzo ma resta su massimi storici : In marzo l'indice euro-coin è sceso per la prima volta da maggio dello scorso anno , a 0,89 punti da 0,96 di febbraio, , assestandosi tuttavia su un valore vicino ai massimi osservati dal 2006

Eurozona - economia frena a marzo ma resta su massimi storici : Teleborsa, - In marzo l'indice euro-coin è sceso per la prima volta da maggio dello scorso anno , a 0,89 punti da 0,96 di febbraio, , assestandosi tuttavia su un valore vicino ai massimi osservati dal ...

Eurozona - economia frena a marzo ma resta su massimi storici : In marzo l'indice euro-coin è sceso per la prima volta da maggio dello scorso anno , a 0,89 punti da 0,96 di febbraio, , assestandosi tuttavia su un valore vicino ai massimi osservati dal 2006. L'...

Eurozona : l'economia prosegue sulla strada dell'espansione : l'economia dell'Eurozona prosegue sulla strada della crescita. Lo rivela l'Istat nell'Eurozone Economic Outlook da dove si evince che l'economia dell'area euro mantiene un profilo espansivo in linea

Eurozona : l'economia prosegue sulla strada dell'espansione : Teleborsa, - l'economia dell' Eurozona prosegue sulla strada della crescita. Lo rivela l' Istat nell' Eurozone Economic Outlook da dove si evince che l'economia dell'area euro mantiene un profilo espansivo in linea con la crescita dell'economia mondiale e del commercio internazionale. Nel primo e nel secondo trimestre del 2018 il prodotto interno ...

Eurozona : l'economia prosegue sulla strada dell'espansione : l'economia dell' Eurozona prosegue sulla strada della crescita. Lo rivela l' Istat nell' Eurozone Economic Outlook da dove si evince che l'economia dell'area euro mantiene un profilo espansivo in linea con la crescita dell'economia mondiale e del commercio internazionale. Nel primo e nel secondo trimestre del 2018 il prodotto interno ...

Bankitalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in salute : economia in salute nell'Eurozona. Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia, che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati

Bankitalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in salute : Teleborsa, - economia in salute nell'Eurozona . Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia , che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati. '-Coin " sviluppato dalla ...

Bankitalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in salute : economia in salute nell'Eurozona . Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia , che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati. '-Coin " sviluppato dalla ...