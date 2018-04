Eurovision 2018 | Mercy e sua mamma Taiwo sono ospiti del Cara di Mineo | ' Sogno un futuro

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Azerbaigian - Islanda - Albania e Belgio. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Franka Batelic canta L’Essenziale di Marco Mengoni prima dell’Eurovision 2018 per la Croazia : “Ha un posto speciale nel mio cuore” (video) : Franka Batelic canta L’Essenziale di Marco Mengoni: la cantante croata in corsa all’Eurovision Song Contest 2018 ha ricordato l’artista nostrano, alla sua partecipazione nel 2013. Sono passati cinque anni dall'Eurovision di Marco Mengoni, dove il cantante si classificò settimo. Dopo la cover interpretata lo scorso anno dall'austriaco Nathan Trent, quest’anno è la cantante Franka Batelic ad omaggiare Mengoni. Apprezzato e stimato da molti ...

Eurovision Italia Web Contest 2018 : vota i brani in gara all'Eurovision! : Giornalista, grande appassionato di musica e radio, è caporedattore della redazione Economia ed Esteri TG La7 Ascolta i brani in gara Webvoto Puoi inviare un massimo di 5 votazioni per email , basta ...

Eurovision 2018 : disco di platino per Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro : ... al fine di osservare il programma di prove, conferenze stampa ed eventi collaterali che li porterà fino alla grande notte del 12 maggio, quando circa 200 milioni di spettatori tra tv, streaming e ...

Eurovision Song Contest 2018 : date semifinali e finale in tv e cantante Italia : Il prossimo mese di maggio si accenderanno i riflettori sull'Eurovision Song Contest 2018, l'evento canoro a cui partecipano alcuni dei migliori artisti dei Paesi europei e non solo. A seguire le date in cui si svolgeranno le semifinali e la finale, oltre al nome del cantante che rappresenterà l'Italia quest'anno. Lo scorso anno la vittoria andò a Salvador Sobral, cantautore portoghese che riuscì a sovvertire i pronostici della vigilia che ...

L'intervista a Carolina Di Domenico - al commento dell'Eurovision 2018 su Rai4 : ... sopratutto far capire che spesso quello dei social è un mondo dove è più facile trovare la critica negativa o ironica di un programma piuttosto che di elogio quindi dovevamo mediare in questa ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Pronti per l'Eurovision Song Contest 2018 : in Portogallo per la "cartolina" : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018: i due cantanti sono già stati in Portogallo per realizzare la cartolina di presentazione, girata tra Porto e Lisbona.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:58:00 GMT)

L’instore tour di Fabrizio Moro - gli ultimi firmacopie prima dell’Eurovision 2018 e dei concerti in estate : Prosegue l'instore tour di Fabrizio Moro per Parole, rumori e anni, la raccolta di grandi successi dell'artista romano, pubblicata a seguito del Festival di Sanremo 2018. A grande richiesta, si allunga il calendario di eventi firmacopie del cantautore romano, vincitore del Festival di Sanremo insieme ad Ermal Meta con Non mi avete fatto niente. Dopo due mesi in giro per l'Italia per incontrare tutti i fan, Fabrizio Moro terminerà l'instore ...

Eurovision 2018 - le tre serate in diretta anche sulla cinese Hunan TV : Per il quarto anno consecutivo la cinese Hunan TV trasmetterà l' Eurovision Song Contest. Lo farà in live streaming, attraverso la piattaforma Mango TV che consentirà dunque ai telespettatori cinesi di restare collegati sull'evento nello stesso tempo di quelli europei. Il commento sarà in lingua cinese ...

Video e foto di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Lisbona per l’Eurovision 2018 : in arrivo la “cartolina” di presentazione : L'arrivo di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Lisbona per l'Eurovision Song Contest 2018: la coppia vincitrice del Festival di Sanremo rappresenterà l'Italia durante l'evento musicale più atteso in Europa. Ermal e Fabrizio sono partiti per Lisbona in vista dell'Eurovision 2018, che si terrà il prossimo 12 maggio all'Altice Arena di Lisbona. L'evento verrà trasmesso in diretta anche in Italia su Rai 1. La coppia trionfatrice del Festival di ...

Video di Fabrizio Moro a RTL 102.5 tra Eurovision 2018 e concerto all’Olimpico : “Cantando per Vasco presi tante bottigliate” : La serata dedicata a Fabrizio Moro a RTL 102.5, durante il programma Suite 102.5 Live del martedì sera, ha visto protagonista la musica del cantautore romano che proprio quest'anno ha pubblicato una raccolta di successi, Parole rumori e anni, per celebrare oltre vent'anni di carriera. Il racconto della sua storia professionale è partito dall'ultimo step, ovvero dalla canzone che tra tante polemiche ha vinto il Festival di Sanremo 2018, Non mi ...

Ufficiale la nuova versione di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro per Eurovision 2018 : La nuova versione di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro è stata messa a punto. La coppia vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo si prepara per partire alla volta di Lisbona, dove gareggerà nella finale della manifestazione in programma per il prossimo mese di maggio. La canzone va così a rispettare le linee guida guida imposte dall'organizzazione, secondo la quale i brani devono avere la durata massima ...

Ermal Meta a Domenica In/ Dopo la vittoria a Sanremo con Moro aspettando l'Eurovision Song Contest 2018 : Ermal Meta, ospite a Domenica In, Dopo la vittoria a Sanremo con Fabrizio Moro in attesa di partecipare all'Eurovision Song Contest 2018. Quale sarà la sorpresa speciale di Cristina Parodi?(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 04:37:00 GMT)

Eurovision Song Contest 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro : «Vi rappresenteremo con grande onore» : Ermal Meta e Fabrizio Moro Nemmeno il tempo di salutare il Festival di Sanremo 2018 e già si comincia a pensare all’Europa. I neo-vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno confermato di essere intenzionati a partecipare all’Eurovision Song Contest 2018, la cui finale si terrà a Lisbona, in Portogallo, il prossimo 12 maggio. Sarà poi la Rai ad ufficializzare la loro partecipazione. L’annuncio è arrivato durante la conferenza ...