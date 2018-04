Eurostat | deficit 2017 dell' Italia al 2 | 3% | il debito a 131 | 8%

Eurostat - in calo deficit e debito : 12.18 Il debito pubblico italiano è nel 2017 pari al 131,8% del Pil e il deficit è al 2,3%,; entrambi i dati sono in calo rispetto al 2016 (132% e 2,5%). Lo comunica Eurostat nella prima notitifica dei dati complessivi del 2017. Il dato del debito italiano è più basso anche rispetto alle ultime previsioni economiche della Commissione Ue, che lo vedeva al 132,1%, mentre il deficit è leggermente superiore rispetto a quello di 2,1% stimato da ...

Eurostat - i passi falsi di Governo e Tesoro sui conti pubblici di deficit e debito : L’agenzia di statistica europea ha gelato l’Italia con la decisione di far pesare sui conti pubblici il salvataggio delle banche veneto, con 4,7 miliardi in più di deficit e 11,2 di debito. La revisione non avrà conseguenze drastiche, ma smentisce le previsioni fatte da Palazzo Chigi e Tesoro. Ecco cosa si legge nella famosa «lettera dell’Eurostat»...

