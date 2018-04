Esploriamo il paesaggio nordico di God of War nel nuovo video dietro le quinte

eurogamer

(Di lunedì 23 aprile 2018) God of War è finalmente disponibile per PlayStation 4 e, dopo avervi proposto la nostra guida, torniamo a vedere unleche ci porta ad esplorare ilche fa da sfondo all'apprezzato gioco.Come riporta Dualshockers, Sony ha pubblicato unfilmato con protagonisti il director, Cory Barlog e l'attore inglese che ha donato la voce a Kratos, Chris Judge, mentre intraprendono un intenso viaggio nella natura nordica.Nel mezzo delle aspre e innevate zone selvagge, i due riflettono sul viaggio di Kratos da una giovane incarnazione di rabbia a una figura "tranquilla" che lotta per bilanciare la calma, che cerca, e la rabbia, che si scatena dentro di lui. Barlog e Judge esaminano quanto delle loro vite siano state coinvolte nello sviluppo di God of War, sia nella sua più recente incarnazione sia nei precedenti giochi della serie.Read more…