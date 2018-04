Esperti avvertono | non fidatevi | ancora | della Corea del Nord

Tiangong 1 : “Succederà la mattina di Pasqua”. La stazione spaziale cinese è prossima al “rientro” e gli Esperti avvertono : “Potrebbe finire la sua corsa in Italia : ecco dove” : Sono mesi che parliamo di questa remota probabilità eppure solo adesso sta facendo veramente ‘notizia’. La stazione spaziale Tiangong 1 cadrà a breve e a detta di ingegneri aerospaziali la caduta, reggetevi forte, sarà appunto “pasquale”. Si parla infatti dell’alba della domenica di Pasqua — intorno alle 4 e 50 ora Italiana — per il rientro nell’atmosfera terrestre del Palazzo celeste (questo il significato in cinese di Tiangong). C’è ...