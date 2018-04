Equitazione | Completo | Arianna Schivo al top a Vairano L’Italia si gode Susanna Bordone

Equitazione - Completo : Arianna Schivo vince il titolo italiano! Azzurri terzi in Coppa delle Nazioni a Vairano - brilla Susanna Bordone : Arianna Schivo è la campionessa italiana di Completo, l’Italia è terza in Coppa delle Nazioni. Questi sono i principali verdetti del concorso internazionale di Vairano, valido per la classifica della FEI Nations Cup 2018. L’ottavo posto della Schivo nel CICO3* è stato sufficiente per lasciarsi alle spalle il resto della pattuglia italiana e per conquistare gli Assoluti 2018, coronando una rimonta sensazionale nell’ultima ...

Equitazione - Completo : Italia seconda in Coppa delle Nazioni a Vairano dopo il cross country - Ludovica Manzoli in testa ai Campionati Italiani. Brilla Simone Sordi : Italia seconda al termine del cross country nella Coppa delle Nazioni a Vairano, dove è in corso il concorso internazionale di Completo che assegna punti per la classifica della FEI Nations Cup 2018. Gli azzurri hanno completato quattro percorsi netti, di cui tre nel tempo, e hanno scavalcato la Svezia, seconda dopo la prova di dressage, ponendosi alle spalle dell’inarrivabile Francia, capace di concludere il cross country con appena 1,2 ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Vairano - l’attesa è finita! Gli azzurri sfidano la Francia - in palio anche il titolo italiano : Un duplice appuntamento caratterizza la tappa italiana della FEI Nations Cup 2018 di Completo. A Vairano nel weekend andrà in scena l’ormai canonico concorso internazionale, che stavolta disporrà di un ulteriore motivo di interesse. Oltre alla Coppa delle Nazioni, che assegna punti per la classifica della FEI Nations Cup, infatti, si disputerano anche i Campionati Italiani 2018 di Completo, abbinati al CICO3*, l’appuntamento più ...

Torna il Completo internazionale di Equitazione ai 'Pratoni' : Roma, 28 mar. , askanews, Da Giovedì 29 Marzo a Domenica 1 Aprile presso la struttura del Centro Equestre Ranieri di Campello dei Pratoni del Vivaro, a Rocca di Papa , RM, , si svolgerà il Concorso ...