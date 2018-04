Encefalopatia epatica - ecco i segnali ‘spia’ : Roma, 23 apr. (AdnKronos Salute) – La confusione mentale è uno dei segnali ‘spia’ dell’insorgenza dell’ Encefalopatia epatica , la complicanza con cui si manifesta lo scompenso della cirrosi, una malattia cronica e degenerativa del fegato che provoca ogni anno circa 15mila decessi. “L’ Encefalopatia epatica invece si presenta in circa il 20% dei cirrotici e sulla base del decorso clinico viene classificata ...

Salute : focus su microbiota ed Encefalopatia epatica su Doctor’s Life : Microscopici alleati della Salute. L’enorme numero di specie microbiche che abitano il nostro intestino gioca un ruolo cruciale non solo nella digestione, ma anche in tutte le funzioni dell’organismo e nella difesa immunitaria. Proprio alle ultime scoperte sul microbiota è dedicata la nuova puntata di ‘Storie di medici tra ricerca e scienza’: ‘Antonio Gasbarrini e la ‘microbiota Revolution” (in 3 parti), ...