Empoli schiacciasassi | poker a Frosinone | Andreazzoli prenota la A

sport.ilmessaggero

: Empoli schiacciasassi, la serie A è dietro l'angolo. Palermo, i nodi vengono al pettine. Il borsino della lotta sal… - TUTTOB1 : Empoli schiacciasassi, la serie A è dietro l'angolo. Palermo, i nodi vengono al pettine. Il borsino della lotta sal… - IFusirosanero : Empoli schiacciasassi, la serie A è dietro l'angolo. Palermo, i nodi vengono al pettine. Il borsino della lotta sal… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) L'vola verso la serie A vincendo anche in casa delche pure si è portato due volte in vantaggio. Dopo appena 50 secondi dal fischio d'inizio Paganini per Ciano che batte Gabriel. E' l'...