Elezioni Molise | sorride il centrodestra ma solo Berlusconi può davvero esultare

Elezioni Molise - vince il centrodestra : delusione M5s. Fi cala ma non c’è sorpasso della Lega : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. A poche sezioni dalla fine dello scrutinio è in ampio vantaggio il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle che ambiva a vincere la sua prima regione italiana. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. Forza Italia cala rispetto alle Politiche ma resta in vantaggio sulla Lega. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla ...

Elezioni Molise - centrodestra in vantaggio su candidato M5s : Toma al 44 - 6% - Greco al 37 - 2% : Il candidato del centrodestra Donato Toma continua ad essere avanti sugli sfidanti alle Elezioni regionali del Molise. Quando sono state scrutinate 341 sezioni su 394, in base ai dati pubblicati in tempo reale sul sito della Regione dedicato alla consultazione elettorale, Toma è al 44,22% dei voti, seguito dal candidato del Movimento 5 stelle Andrea Greco al 37,79%. Più distante il candidato di centrosinistra Carlo Veneziale, al 16,9%, mentre il ...

Risultati Elezioni Molise : avanti il centrodestra con Toma - M5S primo partito : È stata una lotta solo a due tra il candidato del centrodestra, Donato Toma, e quello del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco. È questo il risultato che esce fuori dalle Elezioni regionali in Molise dove alla vigilia erano in quattro a contendersi la carica di governatore: oltre ai primi due vi erano anche Carlo Veneziale per il centrosinistra e Agostino Di Giacomo per CasaPound. Tra i primi due la lotta è stata testa a testa per tutta ...

Elezioni Molise - risultati in diretta : avanti il centrodestra - staccato il Movimento 5 stelle : avanti il centrodestra. Mai prima d'ora le Elezioni regionali in Molise avevano avuto eco nazionale: ma in questa fase delicatissima, durante la quale gli equilibri per la formazione di un nuovo governo sono...

Elezioni regionali in Molise : affluenza del 52 - 16%<br>Centrodestra verso la vittoria : Ore 6:30 - Sono state scrutinate 261 sezioni su 394 e Donato Toma ha un ampio vantaggio con il 44,68% delle preferenze (43.543) davanti ad Andrea Greco con il 37,15% (36.209), Carlo Veneziale con il 16,58% (16.156) e Agostino Di Giacomo con lo 0,36% (355).Ore 01:25 - Due ore e mezzo dopo la chiusura dei seggi arrivano ancora poche notizie sullo spoglio: scrutinate le prime poche sezioni in testa c’è Donato Toma della coalizione di ...

RISULTATI Elezioni MOLISE/ Il centrodestra aiuta Fico contro Di Maio : Il lentissimo spoglio delle regionali in MOLISE mostra un testa a testa tra centrodestra e M5s. Ma se gli elettori premiano il primo, a Di Maio resta solo il Pd. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Flop di Fico e governo di tutti, l'unica chance per salvare la faccia, di E. MazzarellaSCENARIO/ Stato-mafia, patto giudici-M5s per far fuori il centrodestra, di M. Maldo

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16%. Spoglio in corso : centrodestra davanti al M5s. Il voto che influenza le trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un elettore su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. In Molise l’affluenza si ferma al 52,16%, nonostante l’improvvisa rilevanza nazionale guadagnata dalla piccola Regione del Sud Italia, che potrebbe influenzare le trattative in corso a Roma per ...

