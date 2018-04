Elezioni Molise | cinque motivi per cui M5s ha perso

Elezioni in Molise - chi ha vinto e chi ha perso Video : Il #Molise esiste eccome. Le #Elezioni regionali per l’elezione del governatore e 20 membri del Consiglio regionale è diventato uno specchio delle forze politiche a livello nazionale, decisive per la conformazione del nuovo governo. Tutti si aspettavano un finale da fotografia, con un testa a testa tra la coalizione del #centrodestra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle, ma non è andata così. L’alleanza de partiti ...

Molise Elezioni regionali 2018 - tutti i risultati : Il voto regionale del Molise conferma sostanzialmente il 4 marzo: la vittoria, pur mancando l’ufficialità perchè deve esser completato lo spoglio (scrutinate 378 sezioni su 394), va alla coalizione di centrodestra che sostiene Donato Toma il quale ha praticamente in tasca la presidenza col 43,78% ed è quindi in vantaggio sul candidato del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, attestato al 38,32%. Crolla il Partito Democratico che rispetto al ...

Risultati Elezioni Molise : avanti il centrodestra con Toma - M5S primo partito : È stata una lotta solo a due tra il candidato del centrodestra, Donato Toma, e quello del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco. È questo il risultato che esce fuori dalle Elezioni regionali in Molise dove alla vigilia erano in quattro a contendersi la carica di governatore: oltre ai primi due vi erano anche Carlo Veneziale per il centrosinistra e Agostino Di Giacomo per CasaPound. Tra i primi due la lotta è stata testa a testa per tutta ...

