Elezioni Molise | affluenza al 52 | 16% | centrodestra davanti al M5s Il voto che influenza

Elezioni Molise - in testa il centrodestra davanti a M5s. Attesa per l’impatto sul risiko di governo : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. I molisani sono chiamati ad eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Dalle prime sezioni scrutinate è in testa il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...

Molise : chiusi i seggi - comincia lo spoglio per le Elezioni regionali : Andrà avanti ad oltranza. L’esito del voto atteso per capire se avrà influenze sugli scenari politici nazionali. L’affluenza al 52,16%. Le primissime sezioni scrutinate vedono un testa a testa tra il candidato del centrodestra Toma e quello M5s Greco. Molto staccato il candidato del centrosinistra Veneziale

Elezioni regionali in Molise : affluenza del 52 - 16% : Ore 23:55 - Finamente è stata comunicata l'affluenza totale che è stata del 52,16%.Ore 23:21 - Ormai mancano solo una decina di comuni per il dato sull’affluenza totale. Ricordiamo che i Comuni sono in totale 136 e sono state allestite 394 sezioni.Ore 23:00 - I seggi sono chiusi. Tra poco avremo le prime informazioni sull'affluenza definitiva.Ore 19:05 - L’affluenza fino alle ore 19 è stata del 38,98%, nelle Elezioni regionali precedenti del ...

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16% : testa a testa tra M5s e centrodestra. Il voto che influenza le trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un molisano su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. Nella piccola regione italiana l’affluenza si ferma al 52,16%. Ai seggi, chiusi alle 23, sono andate 172.791 persone su 331mila aventi diritto. Tra questi 78mila sono residenti all’estero: più di uno su ...

Elezioni Molise - chiusi i seggi. Al via lo scrutinio - : Nella Regione si è votato per eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio. Il governatore uscente è Paolo Frattura del Partito democratico. L'affluenza alle 19 era del 38,98%

Elezioni Molise - i risultati in diretta : Affluenza definitiva al 52,16% in Molise dove oggi si è votato per le Elezioni che decidono il nome del governatore e la nuova composizione del consiglio regionale. Un test locale che potrebbe però essere rilevante anche in chiave nazionale per la formazione del governo italiano: dai risultati (che sono attesi nella notte e che seguiamo in diretta) potranno emergere nuovi equilibri tra le formazioni politiche impegnate nella partita di Palazzo ...

Elezioni regionali in Molise : seggi chiusi<br>Lo spoglio in diretta : Ore 19:05 - L’affluenza fino alle ore 19 è stata del 38,9%, nelle Elezioni precedenti era stata di poco più del 32%.Ore 12:58 - L’affluenza alle Elezioni regionali in Molise alle ore 12:00 è pari al 15,17% degli aventi diritto, 50.247 votanti sui 331.000. Alle politiche del 4 marzo scorso, sempre alle 12:00, aveva votato il 17,88%. I seggi rimarranno aperti fino alle 11 di stasera. Domenica 22 aprile 2018 - Oggi il voto in Molise per ...