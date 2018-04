“Ecco il nome del terzo royal baby” Kate e William di nuovo genitori | è un maschietto

caffeinamagazine

: Cambio di nome e accorpamento con il Carnevale: Fano dei Cesari, ecco come potrebbe diventare… - viverefano : Cambio di nome e accorpamento con il Carnevale: Fano dei Cesari, ecco come potrebbe diventare… - seialtop73 : Clamoroso Juve: ecco il nome per il dopo Allegri - andyallnews : RT @SkyTG24: Per il terzo #royalbaby è già scattato il toto-nome. Ecco su cosa puntano i bookmakers per il terzogenito di William e Kate ??… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) È nato ilbaby. È un, pesa 3,8 kg ed è venuto al mondo la mattina del 23 aprile 2018 nella Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra, lo stesso dove erano nati il primogenito di, George, 5 anni il prossimo 22 luglio, e Charlotte, che il 2 maggio ne compirà 3. Che il parto della duchessina fosse imminente era stato reso noto già dalle prime ore della mattinata, quando una nota di palazzo aveva comunicato il suo ricovero. Accompagnata in ospedale in auto dal marito,è entrata in clinica verso le le 6 del mattino (7, ora italiana) poi, intorno alle 13 si sono scatenate le prime ipotesi dell’avvenuta nascita, complice anche l’avvistamento di Natasha Archer, la personal trainer della Middleton, che lasciava l’ospedale. Ilfiglio dei duchi di Cambridge è nato alle 11,01 (mezzogiorno in Italia). Un paio ...