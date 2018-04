È online il primo disco del gruppo salernitano Aliante

Sanità : online il primo portale dedicato alla fisiatria interventistica : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) – Dolore alle articolazioni, limitazioni nei movimenti e perdita delle funzioni. Sono alcuni dei sintomi dell’artrosi, malattia osteoarticolare tra le più diffuse in Italia. Si stima che il 72,6% di coloro che soffrono di uno di questi disturbi (5 milioni e mezzo di abitanti, ovvero un decimo della popolazione italiana) sia affetto da artrosi. Per tutti questi pazienti, ma anche per i professionisti che ...

Sanità : online il primo portale dedicato alla fisiatria interventistica : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Dolore alle articolazioni, limitazioni nei movimenti e perdita delle funzioni. Sono alcuni dei sintomi dell’artrosi, malattia osteoarticolare tra le più diffuse in Italia. Si stima che il 72,6% di coloro che soffrono di uno di questi disturbi (5 milioni e mezzo di abit

Sanità : online il primo portale dedicato alla fisiatria interventistica (2) : (AdnKronos) - Sul portale www.fisiatriainterventistica.it sono elencate tutte le più frequenti malattie muscolo-scheletriche suddivise per distretto (schiena, piede, ginocchio, spalla, gomito etc.) e i trattamenti più indicati per ognuna. Completa il tutto una sezione 'News', con approfondimenti scr

Sanità : online il primo portale dedicato alla fisiatria interventistica : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) – Dolore alle articolazioni, limitazioni nei movimenti e perdita delle funzioni. Sono alcuni dei sintomi dell’artrosi, malattia osteoarticolare tra le più diffuse in Italia. Si stima che il 72,6% di coloro che soffrono di uno di questi disturbi (5 milioni e mezzo di abitanti, ovvero un decimo della popolazione italiana) sia affetto da artrosi. Per tutti questi pazienti, ma anche per i professionisti che ...

Sanità : online il primo portale dedicato alla fisiatria interventistica (2) : (AdnKronos) – Sul portale www.fisiatriainterventistica.it sono elencate tutte le più frequenti malattie muscolo-scheletriche suddivise per distretto (schiena, piede, ginocchio, spalla, gomito etc.) e i trattamenti più indicati per ognuna. Completa il tutto una sezione ‘News’, con approfondimenti scritti da fisiatri, e quella ‘Cerca medico’ che consentirà agli utenti di trovare il professionista più vicino. ...