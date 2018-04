È nato il terzo royal baby | William e Kate hanno un altro maschietto

ilgiornale

: ?? È nato il terzo #RoyalBaby: è maschio e pesa 3 chili e ottocento grammi - repubblica : ?? È nato il terzo #RoyalBaby: è maschio e pesa 3 chili e ottocento grammi - SkyTG24 : #UltimOra #royalbaby Nato a #Londra il terzo figlio di William e Kate. E' maschio e pesa 3,9 kg #canale50 - vogue_italia : Benvenuto Royal Baby! Un nuovo principe di Cambridge è arrivato: è un maschio, pesa 3 Kg e 9 e sta bene #RoyalBaby… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Èil, il figlio diMiddleton quinto in linea di successione alla corona d'Inghilterra. L'annuncio è arrivato via Twitter dall'account di Kensington Palace, uno dei canali di comunicazione ufficiali della famiglia reale inglese. "Sua altezza reale la Duchessa di Cambridge ha dato alla luce un bambino alle 11 e 01", si legge nel tweet, "Il bambino pesa 8 libbre e 7 once (circa 3,8 chili, ndr). Il duca di Cambridge era presente per la nascita. Sua altezza reale e suo figlio stanno bene". HerHighness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.Theweighs 8lbs 7oz.The Duke of Cambridge was present for the birth.HerHighness and her child are both doing well.- Kensington Palace (@Kensington) 23 aprile 2018