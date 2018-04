È nato il terzo Royal Baby | è un maschio

blogo

: ?? È nato il terzo #RoyalBaby: è maschio e pesa 3 chili e ottocento grammi - repubblica : ?? È nato il terzo #RoyalBaby: è maschio e pesa 3 chili e ottocento grammi - vogue_italia : Benvenuto Royal Baby! Un nuovo principe di Cambridge è arrivato: è un maschio, pesa 3 Kg e 9 e sta bene #RoyalBaby… - SkyTG24 : #UltimOra #royalbaby Nato a #Londra il terzo figlio di William e Kate. E' maschio e pesa 3,9 kg #canale50 -

(Di lunedì 23 aprile 2018) E'il. Kate Middleton e il principe William, dopo i principini George e Charlotte, hanno dato il benvenuto a un nuovo erede al trono. E' unilfiglio della coppia reale inglese, come annunciato su Twitter da Kensigton Palace. Kate Middleton è in travaglio, ilè in arrivo! Kate Middleton è in travaglio ed è stata ricoverata all'ospedale St. Mary, a breve conosceremo il! HerHighness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs. Theweighs 8lbs 7oz.The Duke of Cambridge was present for the birth.HerHighness and her child are both doing well.— Kensington Palace (@Kensington) 23 aprile 2018 Il messaggio ufficiale ci dice che la Duchessa di Cambridge ha dato alla luce il suofiglio alle 11.01. Mamma e figlio ...