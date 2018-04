“È morto” Lutto nella grande famiglia di Masterchef L’ex concorrente del talent dei

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 aprile 2018) Si è accasciato a pochi chilometri dal traguardo e per lui, nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare. È morto uno dei partecipanti non professionisti alla maratona di Londra che si è svolta domenica 22 aprile. Il giovane chef stava partecipando con il gruppo del Brathay Trust, un’associazione caritatevole che sostiene i ragazzi in difficoltà e aveva dedicato appunto la gara al papà Martin. i tratta di Matt Campbell. Già cuoco professionista, originario di Kendal, era diventato noto alpubblico per la partecipazione a The: The Professionals, trasmissione dei fornelli della BBC, nell’edizione ritenuta di maggior successo. Ironia della sorte, stava partecipando alla maratona in omaggio a suo padre, morto diciotto mesi fa. Ed erano molte le attività sportive a cui si dedicava: sulla sua pagina Facebook il giovane chef pubblicava ...