Dzeko | ' Col Liverpool la sfida più importante'

Adrenalina Roma : lite Dzeko-Florenzi al termine del match col Genoa : Adrenalina Roma: lite Dzeko-Florenzi al termine del match col Genoa Sarà che, come ha detto Di Francesco in conferenza, quest’anno non ha mai riposato. Sarà che passa le partite a battersi come un leone e a caricarsi la Roma sulle sue spalle possenti. Fatto sta che al termine del match col Genoa Edin Dzeko aveva […]

Il Bologna sfiora il colpaccio con la Roma - ma Dzeko non perdona : ... il primato dei bolognesi di Riccardo Rimondi Secondo i dati del Ministero dell'Economia i contribuenti hanno versato una media di 920 euro in più rispetto al resto d'Italia La storia Casini ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko-Schick - col Bologna gioca o l'uno o l'altro. Out Pellegrini - Under in dubbio' : Una settimana che potrà rivelarsi fondamentale per la Roma. Sabato 30 marzo, alle ore 12:30, l'importantissima trasferta di Bologna valida per lla 30giornata di campionato e per conservare il terzo ...

Dzeko : 'La sfida col Barca? Roma senza pressione - daremo tutto' : Roma - 'Il Barcellona è favorito, ma ognuno di noi darà tutto se stesso nella speranza di ottenere il meglio' . Con queste parole, rilasciate nel ritiro della nazionale bosniaca e riportate dai croati ...

Che spettacolo super Dzeko e Omar Dybala : Colpo di scena al San Paolo: il Napoli crolla, passa la Roma, lassù la Juventus si avvicina e, nel recupero di metà marzo con l'Atalanta, può tentare il sorpasso. Un sabato da pazzi, nel giro di tre ore. Il Napoli ha pensato di andar via sciolto, dopo il gol in avvio di un maestoso Insigne subito spento dal pareggio di Under, aiutato da una deviazione. Qui la squadra di Sarri ha continuato a giocare come sempre e come sa, offrendosi ai ...

Colpo grosso della Roma sul campo del Napoli : Dzeko è micidiale - a Sarri non basta un super Insigne [FOTO] : 1/24 Gerardo Cafaro/LaPresse ...