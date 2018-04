Due storie sul limitare della notte

Facebook Stories si arricchisce di Due nuove funzionalità : Il team di Facebook ha introdotto due nuove feature nnel Stories, che ha deciso di chiamare 3D drawing e Boomerang. Scopriamo insieme come funzionano L'articolo Facebook Stories si arricchisce di due nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

L’aria di regime : Due giudici - Due storie : Due vicende che apparentemente nulla hanno in comune, se non appunto il ruolo dei loro protagonisti. Due magistrati, dal cognome quasi uguale. Uno è il pubblico ministero delle vicende genovesi del G8, Zucca, al quale è capitato il compito pericoloso di indagare celerini e alti ufficiali della polizia italiana in seguito alla "macelleria messicana" della Diaz e alle torture di Bolzaneto contro centinaia di persone inermi, ma ...

Franca Leosini - Storie Maledette : i Due corpi mai ritrovati di Tatiana ed Elena : Riuscirà Franca Leosini con il suo ficcante intuito e linguaggio forbito a fare chiarezza sulla vicenda [VIDEO] ? # cronaca nera

Storie Maledette - Franca Leosini : i Due corpi mai ritrovati di Tatiana e Elena Video : Dopo il grande successo delle prime due puntate della nuova serie di #Storie Maledette dedicate al caso di Avetrana [Video], #Franca Leosini, l'amatissima giornalista nonché presentatrice del longevo programma di Rai Tre, si prepara a mostrarci l'intervista che sara' messa in onda domenica 25 marzo. Franca Leosini e il caso di Gradoli La Leosini trattera' il caso di Paolo Esposito, condannato nel 2009 all'ergastolo per omicidio e occultamento ...

C'è posta per te 2018/ Le storie in diretta : vinto ancora il Duello di ascolti con Ballando (nona puntata) : C'è posta per te, le storie e gli ospiti della puntata del 17 marzo: Luciana Littizzetto manda la posta a Raffaello Tonon, Luca Onestini, Paola Caruso, Michela Persico e Erjona Sulejmani.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:26:00 GMT)

Altre Due storie siciliane ieri a C'è posta per te : Altre due storie siciliane ieri a 'C'è posta per te' di Maria De Filippi su Canale 5. storie di padri che non parlano per anni e anni con i figli e di coppie innamorate in difficoltà economica. La ...

C'È POSTA PER TE/ Pagelle e storie : il people show si allunga - Due puntate in più! (sesta puntata) : Le Pagelle della sesta puntata di C'è POSTA per Te: andiamo a scoprire cosa è successo ieri sera nel programma di Maria De Filippi: tra gli ospiti spicca Luca Argentero. (Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Elio e le storie tese Duetto con I Neri per Caso/ Arrivedorci : il web li ama - "Geniali" (Sanremo 2018) : Elio e le storie tese e i Neri per Caso canteranno insieme "Arrivedorci" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 01:10:00 GMT)