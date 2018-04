Due sorelle complementari e una famiglia che travalica i canoni tradizionali

Vanno in bagno ma non ritornano più - Due sorelle di 17 e 13 anni uccise con un colpo in testa : Erano uscite di casa per andare nel bagno che si trova appena fuori dall'abitazione, dovevano fare pochissimi metri ma tanto è bastato perché qualcuno le aggredisse, uccidendole con un colpo di pistola alla testa. È la terribile storia di due sorelle indiane di 17 e 13 anni, trovate cadavere martedì mattina a poche centinaia di metri dalla loro casa da dove erano scomparse la sera precedente. L'orribile scoperta quando gli abitanti del ...

Giada - studentessa suicida : 'Io e te come Due sorelle' - l'addio della cugina su Facebook : La cugina di Giada De Filippo , la studentessa molisana che qualche giorno fa si è tolta la vita all'università di Napoli , ha dedicato un lungo post su Facebook alla ragazza. La 25enne, martedì, si è ...

Separate per 79 anni - le Due sorelle si ritrovano dopo una vita : il momento dell’abbraccio : Bamei Que era stata separata dalla sua famiglia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. In tutto questo tempo il suo desiderio di riabbracciare i suoi fratelli e sorelle non si è mai spento. Ma solo una di loro è rimasta in vita. E nei giorni scorsi la 87enne è riuscita finalmente a rivederla.Continua a leggere

INCIDENTE STRADALE/ Vicenza - schianto in auto : morta Assunta De Falco - ferite le Due sorelle (5 aprile 2018) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:54:00 GMT)

L’auto vola nella scarpata - salve Due anziane sorelle : una si è “lanciata” dal veicolo : Incidente tanto grave quanto singolare nella provincia di Belluno: L’auto di due anziane sorelle è precipitata per decine di metri ma entrambe le donne, di 70 e 78 anni, sono riuscite a salvarsi. Sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita.Continua a leggere

Scompaiono a distanza di un giorno l’una dall’altra : è caccia a Due sorelle di 15 e 9 anni : Le due sorelle, di 15 e 9 anni, sono scomparse rispettivamente venerdì e sabato scorsi, poi se ne sono perse le tracce. Secondo la polizia metropolitana di Londra, potrebbero essere insieme. "Chiunque abbia notizie ci contatti". Indagini sono in corso sul caso.Continua a leggere

L'eredità si trasforma in beffa : assegno incompleto - maxi multa per Due sorelle : Hanno ricevuto 7 mila euro in eredità dalla mamma. Così una delle figlie ha trasferito i soldi sul proprio conto corrente e poi ha girato un assegno di 3.500 euro alla sorella. Ma il blocchetto degli assegni era...

Sorelle Parodi - Domenica In : gira una voce in Rai - le Due donne superstar che le sostituiranno : Come sostituire Cristina e Benedetta Parodi alla guida di Domenica In . Da settimane, numeri degli ascolti alla mano, alla Rai stanno pensando e secondo Alberto Dandolo, su Oggi, la rosa delle ...

Addio alle Due sorelle uccise dal padre : 12.00 Tutta Cisterna di Latina si è fermata per l'Addio ad Alessia e Martina Capasso, le due bambine di 13 e 7 anni,uccise dal padre che poi si è suicidato. "Preghiamo anche per il padre",ha detto il parroco della chiesa di Collina dei Pini, dopo avere ricordato a lungo le due ragazzine. Qualcuno ha contestato dai banchi ma il sacerdote ha risposto: "Scusate ma la famiglia ha perdonato". La mamma Antonietta, ferita dal marito, ha appreso ...