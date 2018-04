Due auto intelligenti | Citroen C3 AirCross VS Fiat 500L Cross

Siracusa - scontro tra Due auto alla Salita dell'Ambra : diversi feriti : Ci sono diversi feriti per un incidente avvenuto questa sera verso le 20 a Siracusa. Due auto si sono scontrate alla Salita dell'Ambra, nella curva che porta in via Necropoli Grotticelle. Scattato l'...

Avicii - eseguite Due autopsie. Un amico : «Non sembrava malato» : Tre giorni dopo che il DJ svedese Avicii - il vero nome è Tim Bergling - è stato trovato morto a Muscat, in Oman, all'età di 28 anni, le autorità del paese hanno ufficialmente escluso qualsiasi ...

Terrore sull'A10. A fuoco pullman di studenti in gita : Due intossicati - autostrada in tilt : Paura per un gruppo di circa 30 studenti di Senigallia in gita scolastica. Il pullman sul quale viaggiavano ha preso fuoco in una galleria dell'A10, tra Savona e Spotorno, in direzione...

Massa - auto si ribalta contro cancellata : quattro giovani morti - Due avevano accettato un passaggio : quattro giovani sono morti in un incidente drammatico nella notte: un'auto si è ribaltata ed è finita a forte velocità contro il cancello di uno stabilimento balneare....

Scontro fra Due auto sulla provinciale : occupanti incastrati nell'abitacolo : OSTUNI - Paura sulla provinciale che collega Ostuni a Carovigno: due auto si sono scontrate e gli occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 aprile ...

Auto si ribalta sulla statale 106 nel Catanzarese - ferite Due ragazze : Alle ore 2.00 circa di questa notte è avvenuto un ribaltamento di un'Autovettura sulla SS106 nel comune di Davoli, nel Catanzarese. Una Toyota Aygo, per cause in corso di accertamento, ha perso il ...

Auto si scontra con un'ambulanza : Due feriti in ospedale : Incidente all'ora di pranzo di oggi, giovedì 19 aprile 2018, in corso Vercelli angolo via Boccherini. A scontrarsi sono state un'Auto Alfa Romeo Gt e un'ambulanza che fortunatamente era senza ...

Roma - incidente stradale sulla Litoranea : frontale fra Due auto/ Ultime notizie : 5 feriti - donna e figli gravi : incidente stradale, Roma: frontale tra due auto lungo la Litoranea, cinque feriti, madre e tre figli gravi. Fucecchio, auto servizi sociali si ribalta: tre feriti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 20:39:00 GMT)

Due 504 in gara al Tour Auto Peugeot 2018" : Al volante di quest'Auto, Nicolas ha vinto tre rally del campionato del mondo, con la berlina nel 1976 in Marocco e due con la coupé nel 1978, l'East African Safari e il Bandama.

Certificazione prosciutti - non verificano la conformità del disciplinare di prodotti Dop : sospesa l’autorizzazione a Due enti : Non verificavano il tipo genetico dei verri né la corretta esecuzione delle operazioni di classificazione delle carcasse dei maiali, destinati alla produzione dei prosciutti, salami e formaggi Dop. Adesso non potranno certificarne la qualità per 6 mesi. È il primo risultato dell’inchiesta aperta nei mesi scorsi dalla procura di Torino sulla non conformità di numerosi maiali al disciplinare del prosciutto di Parma e di San Daniele. In ...

Incidente tra Due auto su SS106 a Caulonia : una si ribalta - due feriti : Caulonia , Reggio Calabria, " Ancora un Incidente sulla SS106: a rimanere coinvolte due auto che si sono scontrate sull'arteria nei pressi di Caulonia in direzione Siderno, nel reggino. Una delle due ...

Fa manovra con l'auto per uscire di casa e urta Due persone tra cui un bambino : Un 71enne residente a Udine, facendo manovra per uscire di casa ha perso il controllo della vettura, finendo contro alcune auto in sosta. Nel tamponamento, due persone, un bambino di 9 anni e una ...

Duecento multe a Bolzano nella giornata senza auto : Bolzano . Tantissime le famiglie che hanno gioito per una domenica diversa, da trascorrere in bici o di corsa per le strade della città .Vivicittà, Recycling show ed Orienteering hanno dunque colpito ...

Super - Due auto ribaltate in 10 minuti Lunghe code tra Nibionno e Lecco : Due auto si sono ribaltate oggi pomeriggio, una all'altezza di Nibionno e l'altra all'interno della galleria Monte Barro, e hanno mandato in tilt il traffico in direzione nord sulla Super 36. Il primo ...