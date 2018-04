“Droga sul pene” Il medico sparge la cocaina sulle parti basse e l’incontro di sesso

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 aprile 2018) Mette dellanel pene e per la sua amante finisce malissimo. Il fatto è accaduto in Germania i primi di aprile ma la notizia è stata resa nota solo in questi giorni. Protagonista della faccenda ilchirurgo Andreas Niederbichler. Il professionista, molto conosciuto a Berlino, è stato arrestato dalla polizia perché la donna con cui ha avuto un rapporto è morta. La donna si era sentita male nel suo appartamento di Halberstadt e, ricoverata in ospedale, era morta poche ore dopo. Causa della morte: intossicazione da stupefacenti. La polizia ha riferito che Niederbichler, 42 anni, è sottoposto a indagine per aver somministrato la droga ad altre tre donne durante i rapporti sessuali, sebbene non abbiano avuto serie ripercussioni negative. Le forze dell’ordine pensano che ilmettesse lasul pene prima degli incontri e che potrebbero esserci numerose ...