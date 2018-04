Droga | 25 arresti nel Napoletano

Parma. Spaccio di Droga - 5 arresti : 7.25 La Polizia di Stato di Parma ha arrestato 5 cittadini stranieri indagati per Spaccio di stupefacenti nell'ambito dell'operazione antidroga denominata "Fantasmi del Greto". Le indagini condotte dai poliziotti delle Squadre mobili di Parma, Milano, Reggio Emilia, Modena e Mantova hanno anche permesso di eseguire 10 perquisizioni nei confronti di altrettante persone indagate in stato di libertà per lo stesso reato.

Blitz nel fortino del clan - 16 arresti : Droga consegnata anche al lavoro : 'Operazione speedball' a Castellammare, Blitz dei carabinieri: scattano 16 misure cautelari. L'operazione Speedball, dal nome del mix di droghe assunto da alcuni clienti, è stata eseguita dai ...

Operazione antiDroga a Ispica e Scicli : due arresti : Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Modica, una a Scicli e l'altra a Ispica, per detenzione e spaccio di droga.

Cagliari - spaccio nei circoli privati : doppio blitz/ Ultime notizie : 4 arresti - sequestrate dosi di Droga : Cagliari, spaccio nei circoli privati: doppio blitz. Le Ultime notizie: 4 arresti, sequestrate diverse dosi di droga nell'operazione antidroga della squadra mobile(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:13:00 GMT)

Napoli - blitz contro spaccio. Oltre 50 arresti - anche un carabiniere dell'antiDroga : Le accuse sono di spaccio di stupefacenti e di attività di riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. In manette anche un brigadiere dell'antidroga

Droga e detenzione di armi - colpo al clan Capriati di Bari : 21 arresti : Droga e detenzione di armi, colpo al clan Capriati di Bari: 21 arresti Blitz contro esponenti di spicco e gregari della famiglia attiva nel Borgo Antico e in altri quartieri cittadini. Le accuse per tutti sono di associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo ...

Droga e detenzione di armi - colpo al clan Capriati di Bari : 21 arresti - : Blitz contro esponenti di spicco e gregari della famiglia attiva nel Borgo Antico e in altri quartieri cittadini. Le accuse per tutti sono di associazione per delinquere e spaccio di sostanze ...

