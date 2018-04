Dopo il Molise c' è Fico | cosa può succedere ora tra M5s e Lega e Pd

E adesso - Dopo il voto in Molise? Più difficile lo strappo Salvini-Berlusconi : Il voto è forse un altro ostacolo sulla strada del governo nazionale. Forza Italia va ancora giù, ma resta davanti alla Lega: non era scontato

Caro Molise - ti voglio bene. E te ne vorrò anche Dopo il 22 aprile (al contrario dei politici) : di Luigi De Gregorio Caro Molise , Ti voglio bene perché i miei antenati ti difesero dai Saraceni ed i miei genitori ebbero la fortuna di applaudire il generale Montgmery che vinse la battaglia di Termoli, superando così la prima linea di difesa Victor dal Volturno al Biferno dell’esercito tedesco. Ovviamente ti voglio no bene tutti i molisani residenti e quei tanti, circa mezzo milione, sparsi nel mondo. A noi legittimi amanti, in queste ultime ...

Salvini in Molise avverte : 'Tornerò da premier. Dopo il 22 aprile di rosso resterà solo il vino' : Inaugurazione della sede elettorale a Venafro e poi a Isernia la presentazione dei candidati. Matteo Salvini nuovamente in Molise in vista delle prossime regionali , prima delle quali sarà nuovamente ...

Maltempo : Dopo l’equinozio di primavera torna la neve in Molise : Con l’equinozio di primavera in Molise è tornata la neve in diverse zone della regione: a Campobasso in mattinata si sono registrati alcuni cm di accumulo. Segnalato qualche disagio sulle strade della provincia e scuole chiuse in alcuni Comuni. A Capracotta (Isernia) la neve è caduta durante la notte imbiancando tetti e strade. Le temperature sono di nuovo sotto la zero termico e la coltre bianca ha già raggiunto i 10 centimetri. I sindaci ...