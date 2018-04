Donato Toma nuovo governatore Molise | centrodestra sconfigge M5s

Donato Toma del Centrodestra è il nuovo Presidente del Molise : Donato Toma è il nuovo Presidente del Molise . La proclamazione ufficiale non c'è ancora stata, perché mancano i risultati ufficiali di 31 sezioni su 394. Donato Toma è però in testa con il 44% dei voti davanti ad Andrea Greco (Movimento 5 Stelle) con il 38,1%, per il quale è ormai impossibile colmare il gap.Il candidato Presidente del Movimento 5 Stelle ha riconosciuto la vittoria del Centrodestra con un post sul proprio profilo di Facebook: ...

Berlusconi - Donato Toma : “Fuori dal Molise chi non è per bene” e lui : “Me ne vado?”. Poi il vaffa al M5s : Nell’ultimo comizio prima delle elezioni regionali in Molise (trasmesso in diretta da Radio Radicale) il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è salito sul palco con il candidato Donato Toma: “I molisani sono gente per bene, fuori la gente che non è per bene” ha detto quest’ultimo. Berlusconi ha risposto ironicamente: “Me ne vado?”. Poi si è lasciato andare ad un commento volgare sul movimento 5 stelle: ...