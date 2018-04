Diritti tv | la Lega punta a 50 milioni annui per Coppa Italia e Supercoppa

Diritti Tv - Mediapro tranquillizza la Lega : "Nessun dubbio : li venderemo" : "Non sono sorpreso, tutto il mondo sapeva che qualcosa sarebbe successo. I Diritti tv sono nostri, contesteremo il ricorso e spero nel giudizio del Tribunale del 4 maggio. Abbiamo detto che avremmo ...

Diritti Tv - Lega A : serve soluzione rapida nell’interesse del calcio : “La Lega Serie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro sui Diritti del campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale del calcio e dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizione rapida di qualsivoglia controversia fra le parti”. La Lega A commenta così la notizia della ...