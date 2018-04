: Di Maio: 'Un contratto di 10 punti da proporre a Lega e Pd' #luigidimaio - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Un contratto di 10 punti da proporre a Lega e Pd' #luigidimaio - fattoquotidiano : Il Movimento 5 stelle pubblica la prima versione del contratto di governo che vuole proporre a Lega e Partito… - Ettore_Rosato : Caro Di Maio, vorrei sapere quale programma #M5S valuterà il comitato Della Cananea: quello presentato ai cittadini… -

Dieci punti politici "per riportare l' Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è intrappolata da troppi anni". Così il leader M5S presenta sui social il "di governo", pubblicato integralmente sul blog del Movimento. "Passo importantissimo" per il dialogo con Lega e Pd, spiega Di, "siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorrà", nel rispetto di "vincoli politici" a garanzia del patto, "da portare avanti unendo le forze, con disciplina,".(Di lunedì 23 aprile 2018)