Di Maio pubblica bozza contratto governo

Governo - Di Maio pubblica prima stesura del contratto alla tedesca : “M5s non perderà identità in esecutivo coalizione” : Il Movimento 5 stelle pubblica la prima versione del contratto di Governo che vuole proporre a Lega e Partito democratico. L’annuncio è arrivato da Luigi Di Maio, proprio nelle ore in cui si ufficializza la sconfitta del candidato grillino Andrea Greco alle Regionali del Molise. “Come sapete, il 12 aprile scorso ho incaricato il professor Giacinto Della Cananea”, si legge in un post sul Blog delle Stelle, “di comporre un ...

Trattativa Stato-mafia : condannati Mori - Dell’Utri e Ciancimino. Assolto Mancino Di Maio : morta la Seconda Repubblica : Dopo la morte del capomafia Totò Riina, erano 9 gli imputati: condannati gli ex vertici del Ros Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, l'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri, i boss Leoluca Bagarella e Nino Cinà. Prescritte le accuse per il pentito Brusca, Assolto l'ex ministro dc Nicola Mancino (falsa testimonianza). Il pm: sentenza dedicata a Borsellino. Le reazioni dei politici, Di Maio: «Oggi muore la Seconda Repubblica»

Di Maio : la Seconda Repubblica è morta : 18.56 "La trattativa Stato-mafia c'è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità". Lo scrive in un tweet il capo politico M5S, Di Maio, dopo la sentenza della Corte d'Appello. Per i vertici 5stelle, a quanto si apprende, questa sentenza obbliga il leader della Lega, Salvini, a prendere una decisione. E comunque, assieme alle parole di oggi di ...

Trattativa Stato-mafia - M5s contro Berlusconi : “Pietra tombale su FI”. Di Maio : “Muore la Seconda repubblica” : “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, le prime reazioni politiche arrivano dal Movimento 5 stelle. Che va all’attacco dell’ex Cavaliere. Tra i commenti più duri c’è quello del ...

Così Di Maio - Salvini & Co. hanno resuscitato il vocabolario della Prima Repubblica : Gli storici della politica hanno ricordato come il primo "esploratore" fu Cesare Merzagora che, durante la crisi apertasi dopo le dimissioni di Antonio Segni il 6 maggio 1957, ricevette dal ...

Di Maio : 'Da Cdp può nascere banca pubblica investimenti' : "La Cassa depositi e prestiti è una mega banca. Da lì può nascere quel soggetto che faccia investimenti e fornisca alle imprese l'accesso al credito a tassi moderati". Lo ha detto il leader del ...

