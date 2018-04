Di Maio | ok dialogo con Pd | Lega non ha voluto

Governo - Di Maio scarica Salvini Martina : dialogo se stop ambiguità Il leader leghista : una presa in giro : Mattarella ha affidato il mandato al presidente della Camera Fico per verificare l'ipotesi M5S-Pd. Di Maio scarica Salvini: "Ci ho provato". Martina: "Sì a dialogo se finiscono le ambiguità". L'ira del leghista: "Quest'incarico è una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio : “Ok al dialogo con il Pdd - la Lega non vuole”. Martina : “Sì a confronto se sono finite le ambiguità” : “Io accetto la richiesta del capo dello Stato e presto incontrerò il Presidente della Camera per valutare la possibilità di questo percorso, visto e considerato che dall’altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano a Salvini di fare questo passo”. Così Luigi Di Maio sul blog dove aggiunge: “Questa è la settimana decisiva e sono molto ottimista” perché “non sarà un’alleanza: quello che ...

Di Maio : con Salvini si può fare un gran lavoro. Berlusconi : “Il leader è Matteo - no contatti col Pd”. Martina : “Dialogo con il M5S? Aspettiamo il Colle” : Silvio Berlusconi tende la mano a Matteo Salvini e prova a ricucire per evitare lo strappo. Alla Lega si rivolge anche Luigi Di Maio, lodandone la «affidabilità» e dicendosi sicuro che, insieme, si potrebbero «fare grandi cose»....

Si riapre il dialogo M5s-Lega - Di Maio : fiducioso - faremo il governo : Mentre il Quirinale certificava come "impraticabile" l'ipotesi di una maggioranza di governo centrodestra-M5s, fuori dal palazzo Salvini riprendeva il filo con Luigi Di Maio, che chiude definitamente a Fi: "La sentenza Stato-mafia mette una pietra tombale sul Cavaliere, Salvini decida" afferma. A stretto giro, la nota del Cavaliere: "Noi responsabili, ma M5s ci ha mancato rispetto. Impraticabile un governo con i Cinquestelle"

Di Maio ribadisce il “no” a Berlusconi. «Disponibili solo a dialogo con la Lega» : Secondo giro di consultazioni, il leader M5S “apre” al sostegno esterno di Forza Italia. Salvini: «Scendo in campo io»|

Di Maio non toglie il veto a Berlusconi : “Dialogo solo con Lega”. Salvini : “Scendo in campo io” : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che nel primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «C...

Di Maio gela la Lega : 'Non tratto con Berlusconi e Meloni' - Ma si tenta il dialogo sull'appoggio esterno di FI e FdI : FI: "M5s immaturi, non vogliono formare il governo" - "E' evidente che un governo a guida M5s non credo che potrebbe avere l'appoggio né esterno, né interno, di Forza Italia o di Fratelli d'Italia", ...

Governo - Di Maio “dialogo Lega - no Berlusconi”/ Salvini “Cdx unito - M5s vuole Pd”. Ko consultazioni Casellati : Governo, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:04:00 GMT)

Di Maio - no a Berlusconi : «Dialogo solo con la Lega - sì ad appoggio esterno di Fi e Fdi». Salvini : intesa ma con tutto il centrodestra : Forza Italia contro l’ipotesi prospettata dal capo politico M5S: da Di Maio prova di immaturità e troppi veti. «L’accordo con i Cinque stelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi», spiega il leader della Lega Salvini alla guida della deLegazione del centrodestra all’incontro con la presidente del Senato Casellati....

Di Maio - no a Berlusconi : «Disponibili a dialogo solo con la Lega». Ma apre ad appoggio esterno di Fi e Fdi : «L’accordo con i Cinque stelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi», spiega il leader della Lega Salvini alla guida della delegazione del centrodestra all’incontro con la presidente del Senato Casellati. Forza Italia contro l’ipotesi prospettata dal capo politico M5S: da Di Maio prova di immaturità...

Di Maio non toglie il veto a Berlusconi : “Dialogo solo con Lega”. Salvini : “Con tutto il centrodestra o nulla” : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

Salvini : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi”. Di Maio : “Dialogo con Lega - ma ci sono dei limiti” - però apre al sostegno esterno di Fi e Fdi : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

Il dialogo tra Salvini e Di Maio per il governo è aperto : “Ma il M5S tolga il veto su Berlusconi” : Il centrodestra si è presentato unito, alle 14.30 a palazzo Giustiniani, per il secondo giro di consultazioni, una risposta a Luigi Di Maio che ieri lo aveva bollato come un «artifizio elettorale». Dopo l’incontro, che è durato poco meno di un’ora, ha parlato Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi silenti al suo fianco. Il segretari...

MARTINA - DIALOGO M5S E PROPOSTE ‘A TEMPO’/ Segretario Pd - “Di Maio e Centrodestra - basta ambiguità” : Governo, i tre punti di Maurizio MARTINA e del Pd ai partiti: lavoro, povertà e famiglia. Le reazioni: PROPOSTE a tempo per M5s e Centrodestra, "basta ambiguità". Marcucci, "forno chiuso"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:25:00 GMT)