Di Maio | M5s domani da Fico | settimana decisiva | sono ottimista

Mattarella affida a Fico la formazione di un governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” - Di Maio : “Basta accordi con la Lega” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Matteo Salvini - i messaggi in codice con Luigi Di Maio : l'indizio sull'alleanza Lega-M5s : Basta un po' di memoria storica per ricordare che fine - politica - ha fatto chi ha sbattuto la porta in faccia al Cav, da Gianfranco Fini ad Angelino Alfano , le loro carriere politiche sono l'...

M5S - Fraccaro : 'Il contratto è solo un testo base - Di Maio rimane il nostro candidato premier' : Messaggini e raccomandazioni da mamma premurosa. Così il questore della Camera Riccardo Fraccaro commenta il mandato esplorativo che il presidente di Montecitorio si accinge a compiere. ' Fico avrà ...

Mattarella convoca Fico al Quirinale/ Governo M5s-Pd? Mandato potrebbe includere Di Maio-Lega : Mattarella convoca Roberto Fico alle 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:04:00 GMT)

Governo - Mattarella convoca Fico. Pressing Salvini su Di Maio. Berlusconi attacca ancora M5s : Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S ...

Silvio Berlusconi attacca ancora il M5s : 'Dilettanti e non credibili'. Poco prima - l'appello di Salvini a Di Maio : ... passa ancora all'attacco: 'La nostra coalizione cresce in modo importante - sottolinea il Cavaliere - e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica . All'interno del ...

Regionali - Di Maio : «In Molise prima forza è il M5s» : , ANSA, ROMA, 23 APR 'Questo risultato è la dimostrazione che una larga parte del Paese ci chiede con forza di archiviare la vecchia politica e di far partire un governo del cambiamento. Non intendo ...

MATTARELLA CONVOCA FICO ALLE 17/ Quirinale - incarico Governo Pd-M5s : Salvini stretto fra Di Maio e Berlusconi : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO ALLE 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:50:00 GMT)

Di Maio - in Molise prima forza è M5s : Il MoVimento 5 Stelle si conferma anche in Molise prima forza politica della Regione". Così Luigi Di Maio in un post in cui commenta i risultati del Molise e dove ricorda: "Donato Toma era sostenuto ...

Molise - Salvini : subito governo centrodestra-M5S. Di Maio : vinto noi : Il leader della Lega rilancia il patto con il M5S. «Basta dire io, io, io. Mettiamoci subito a lavorare per il Paese». Di Maio: «La gente vuole il governo del cambiamento»

Pronto contratto di Governo M5s. Di Maio lo offre a Salvini e Pd : ... il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un Governo di coalizione classico, anche perché la distanza dalla Lega e dal Partito Democratico su molti temi ...