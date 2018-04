Di Maio | ' Ecco i dieci punti del contratto M5S'

Governo : Di Maio - ecco contratto ma non sarà coalizione (3) : (AdnKronos) – “In altri casi – viene spiegato nel documento – le divergenze sono molto accentuate , se non radicali, per quanto concerne i fini (per esempio, nel modo di concepire il sistema pensionistico) o i mezzi (per esempio, gli strumenti per contrastare la povertà e l’organizazzione della giustizia penale)”.“Una volta risolta la prima questione, concernente il ‘se’ vi sia un nucleo di ...

Governo : Di Maio - ecco contratto ma non sarà coalizione : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Come sapete, il 12 aprile scorso ho incaricato il professor Giacinto Della Cananea di comporre un comitato scientifico per studiare le convergenze programmatiche tra il Movimento 5 Stelle e i due partiti con i quali è in corso un dialogo per il Governo: la Lega e il Partito democratico. Il professore ha lavorato senza sosta per dieci giorni e ha redatto un primo schema di accordo, che andrà approfondito ...

La lealtà di Matteo Salvini stana Di Maio Ecco il vero vantaggio del Centrodestra : Tutto il blocco si riassume in due punti nevralgici: l’odio dei 5Stelle contro Silvio Berlusconi e Forza Italia; l’impossibilità politica di frammentare il Centrodestra. Mentre, tuttavia, la prima premessa appare oggettivamente insensata e fondamentalista, la seconda è garanzia di lealtà e onestà Segui su affaritaliani.it

Ecco perché Salvini e Di Maio al governo farebbero la fine di Tsipras e al massimo perderebbero la faccia : Mentre gli italiani seguono con il fiato sospeso i tentativi del presidente Sergio Mattarella di trovare una soluzione per la formazione del nuovo governo, nel Corriere della Sera c'è ancora spazio ...

M5s-Lega - al Vinitaly l’incontro c’è stato. Gnocchi mostra il video : “Ecco Di Maio e Salvini all’uscita” : “Secondo me bisognerebbe fare tre giorni di parlamento e 362 di Vinitaly”. Il giudizio è quello espresso da Gene Gnocchi nella sua copertina a DiMartedì su La7. “E infatti”, continua, “ecco cosa è successo: la Casellati è entrata sobria ed è uscita con il mandato esplorativo. La Meloni è entrata razzista ed è uscita con un Nero D’Avola. Pietro Grasso è entrato e uscito e non se ne è accorto nessuno. E poi guarda ...

E Martina tenta Di Maio : "Ecco i tre punti del Pd ?per governare insieme" : Il Partito democratico all'opposizione a ogni costo? Quell'epoca (renziana) è finita. Ora che Luigi Di Maio sembra aver mollato definitivamente Matteo Salvini, i dem le tentano tutte per mantenere qualche posto al governo. Ecco quindi che Maurizio Martina - che dopo le consultazioni aveva ribadito, quasi offeso, che il suo partito sarebbe rimasto a guardare - ora si sbraccia per chiamare i Cinque Stelle. E lo fa con un post su Facebook che ...

Luigi Di Maio - il retroscena : quei segnali al Pd? Ecco il suo vero piano : Luigi Di Maio ha un unico obiettivo: andare al governo. E come in un gioco amoroso prova a ' far ingelosire ' la Lega corteggiando il Pd . Peccato che sia 'così estenuante' che 'alla lunga si ottiene ...

M5S - un algoritmo per il governo. Ecco il prof di Di Maio che valuta l'affinità con Lega e Pd : 'La nostra idea non è che si governa con il primo che ci sta e siamo consapevoli delle differenze tra Lega e Pd - è il ragionamento di Di Maio - Ma si governa con la forza politica con la quale, in ...