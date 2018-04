Di Maio e Salvini | come i pifferi di montagna Andarono in Molise per suonare e furono

Salvini : «Resto con Berlusconi». Offerta di Di Maio al leader del Carroccio ma lui riabbraccia il Cavaliere : «Deciditi, deciditi, deciditi». E ancora: «Il governo lo vuoi fare oppure no. Lo devi dire, Matteo, perché anche Mattarella sta perdendo la pazienza e perché, se non...

Street art - il bacio Salvini-Di Maio. "E' satira - non politica" : Intervista al writer Tvboy. L'autore del murale a Roma rifiuta etichette: non lascio messaggi. "La censura mi fa sorridere: cancellano un'opera e il giorno dopo eccono un'altra"

Governo - l'offerta di Di Maio a Salvini : ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : La pausa di riflessione di Matteo Salvini non si è ancora conclusa, il pressing del Movimento 5 stelle per ora non ha persuaso il segretario, anche se «oggi tutti tirano la Lega per la giacchetta». «...

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : «Niente premier - ma ministri di peso» Ecco i dieci punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Di Maio - ultimatum a Salvini. Berlusconi chiede «lealtà» : Alla vigilia del probabile incarico di Mattarella al presidente della Camera, Roberto Fico, il leader della Lega si trova nel mezzo delle pressioni contrapposte di Di Maio - che gli fa una corte sempre più serrata per convincerlo a fare subito un Governo - e dell’alleato (sempre più distante) Berlusconi preoccupato da una possibile rottura del fronte del Centrodestra...

Salvini 'A maggio spero di essere premier'. E nei 5 Stelle riaffora il derby di Maio-Fico : Ora tocca, di nuovo, a Mattarella. E, con ogni probabilità, a Roberto Fico. Sarà quasi certamente il presidente della Camera a ricevere il mandato esplorativo dal presidente della Repubblica domani. E ...

Confermato lo scoop di Affari Di Maio e Salvini : accordo in tasca : "Il Movimento 5Stelle ha paura che Fratelli d’Italia decida di tenersi fuori da un possibile governo. Ci reclama sia per un pieno sostegno al governo che un possibile appoggio esterno. Temono il nostro rifiuto casomai". Le parole di Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia confermano lo scenario che si è delineato ...

Governo : partiti attendono Colle. Tajani : 'Salvini non andrà a fare il secondo di Di Maio' : Attesa per l'esito del voto molisano ma soprattutto delle decisioni che il capo dello Stato dovrebbe comunicare dopo il termine del mandato esplorativo della presidente del Senato Maria Elisabetta ...

Di Maio a Salvini : “fino a domani per rompere con Berlusconi”/ Governo M5s-Lega : altrimenti contratto col Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd". Di Maio a Salvini, "fino a domani per rompere con FI". Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Il messaggio disperato di Di Maio a Salvini : 'Ti prego non farmelo fare' Video : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di domani affidera' l'incarico esplorativo a Roberto Fico, gia' presidente della Camera, per trovare una maggioranza. Nella storia della nostra Repubblica due mandati esplorativi consecutivi sono anomali, ma sono necessari per 'averle provate tutte' nel formare un nuovo governo. Con Fico potrebbero aprirsi porte finora ritenute chiuse, il presidente della Camera seppur del M5S viene ...