Di Maio chiude la porta a Salvini? Settimana decisiva

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini e punta tutto sul Pd. All'orizzonte l'ombra opprimente di un governo del presidente : L'ottimismo della disperazione può sembrare eccessivo. Ma forse si può parlare dell'ottimismo della forte preoccupazione. Per il Movimento 5 stelle l'esplorazione di Roberto Fico e il suo perimetro delimitato all'interlocuzione con il solo Partito democratico è una sorta di ultima chiamata per poter essere protagonisti di un governo politico. Prima che tutto cambi.E così i vertici 5 stelle lasciano trapelare molta ...

Di Maio chiude il forno della Lega : "Salvini non vuole governare - buona fortuna" : "In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo...ma dal suo comportamento ho capito che Salvini non vuole assumersi responsabilità di governo". Con un lungo post, pubblicato sul blog delle Stelle, Luigi Di Maio chiude il forno con la Lega per la formazione del governo.Di Maio motiva così la decisione di non proseguire ...

Governo - Forza Italia chiude a Di Maio : "Tentativo fallito - basta schiaffi" : La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra è definitivamente archiviata. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli dopo che Luigi Di Maio ha chiuso le porte sia a Forza Italia sia a Fratelli d'Italia. "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità", mette in chiaro la senatrice azzurra a Circo Massimo, su Radio Capital, mettendo così la parola "fine" a un ...

Licia Ronzulli chiude i giochi : 'Basta schiaffi in faccia da Luigi Di Maio' : A mettere la definitiva parola fine, ammesso che ce ne fosse bisogno, a questo secondo giro di consultazioni condotte da Elisabetta Casellati , attesa al Colle alle 12 per riferire a Sergio Mattarella ...

Governo - Di Maio apre poi chiude lo spiraglio. Esecutivo giallo-verde al capolinea : I grillini accettano solo l'appoggio esterno di FI. Salta l'intesa Di Maio: "Governo con l'appoggio esterno di Fi". Salvini: "Scendo in campo io IL PUNTO / I paletti di Mattarella - di P. F. DE ...

[Il retroscena] Di Maio apre e chiude - Salvini chiede il pre-incarico e il patto fallisce ancora. "Qualcuno bara" : "Mi sa che i due Golden boy della politica italiana oggi non si sono capiti. Oppure c'è qualcuno che bara al tavolo". Alle 9 di sera il senatore di Forza Italia lascia palazzo Madama e sale su un taxi mostrando il pollice verso. La ...

Salvini chiude a Di Maio : 'Governo si fa con tutto il centrodestra' | : Ancora una situazione di stallo dopo il colloquio tra Casellati e i pentastellati. Il leader del M5s ha ribadito la sua apertura a Salvini, dando l'ok a un appoggio esterno di FI e FdI, ma non ha ...

Di Maio chiude al Pd : «Governo possibile solo tra M5s e Lega. Sì ad appoggio esterno di Fi» : «L’accordo con i Cinque stelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi», spiega il leader della Lega Salvini alla guida della delegazione del centrodestra all’incontro con la presidente del Senato Casellati...

Governo : Rosato - Di Maio e Salvini si dividono poltrone - forno non chiude : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Non credo che il forno aperto da Di Maio a Salvini sia chiuso, stanno solo decidendo come dividersi le poltrone. Fanno questo balletto ma ci sono scelte che parlano: si sono divisi in maniera cencelliana e velocemente tutti gli uffici di vertice di Camera e Senato, le commissioni. Siamo tornati alla Prima Repubblica sul serio”. Lo dice Ettore Rosato, del Pd, ai microfoni di Circo Massimo su Radio ...

Il neo-panettiere Luigi Di Maio che chiude forni e finge veti : Il nuovo che avanza. Il neo-panettiere Luigi Di Maio afferma di essere pronto a chiudere uno dei due “forni” e precisamente quello con la Lega. Ossia, il partito scelto da Di Maio per le alleanze sulle poltrone. Non è più un mistero che tra la Lega e il Partito 5Stelle ci fosse un accordo già prima delle elezioni del 4 marzo. E detta “alleanza” si è vista in maniera plastica durante la scelta dei presidenti di Camera e Senato, nonché sulle varie ...

Di Maio - ultimatum a Salvini : «Tra qualche giorno un forno si chiude». Il leghista : «Vuole Renzi? Si accomodi» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. La porta chiusa a Calenda: «Mai al governo con il Pd». Il capo politico dei 5 Stelle: «Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi. Le sue parole sulla Siria sono irresponsabili»