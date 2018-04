Di Francesco | “dovremo essere ancora più squadra rispetto al Barcellona”

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) “Domani sarà fondamentalepiùa quanto fatto con il Barcellona, affrontiamo unadifferente dai catalani per ritmo, velocità e intensità e dovremoal loro pari”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Eusebio Dialla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro il Liverpool. “Loro hanno una grande qualità, sono lache ha più capacità di verticalizzare tra tutte quelle in Champions -ha aggiunto Diin conferenza stampa-. Un palleggio esasperato può favorire la loro pressione. Vogliamo giocare il nostro calcio e imporre la nostra idea di gioco, per sfruttare le loro lacune senza cadere nel tranello di quello che vorranno loro”. (AdnKronos) L'articolo Di: “dovremopiùal Barcellona” sembrail primo su CalcioWeb.