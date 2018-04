Dettagli Dragon Ball FighterZ su Zamasu | alla scoperta del nuovo DLC

Dragon Ball FighterZ svela statistiche e Dettagli mosse per Broly e Bardack : Tra pochi giorni Bandai Namco rilascerà Broly e Bardack per Dragon Ball FighterZ, i due primi DLC post lancio del picchiaduro di Arc System Works. In queste ore, Famitsu ha rilasciato nuove immagini, impreziosite da svariati dettagli e statistiche per i due combattenti. Vediamo il tutto nello specifico. Broly Tra gli attacchi speciali, il Super Saiyan Leggendario ha svariate mosse che gli permettono di difendersi con una barriera, ma sul ...

Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 ricevono l’Anime Music Pack : Dettagli e prezzo del DLC : Avete mai desiderato giocare nei panni dei vostri Super Saiyan preferiti utilizzando le Musiche dei vari anime di Dragon Ball in sottofondo? Da oggi potrete farlo sia in Dragon Ball FighterZ che in Dragon Ball Xenoverse 2 grazie all'uscita - per entrambi i giochi - dell'Anime Music Pack! Si tratta di un contenuto aggiuntivo che, sia in Dragon Ball FighterZ che in Dragon Ball Xenoverse 2, aggiunge alcune Musiche di sottofondo tratte dalle tre ...

Dettagli aggiornamento Dragon Ball FighterZ svelati dalla nota ufficiale : Nei prossimi giorni dovrebbe essere rilasciato un aggiornamento per Dragon Ball FighterZ, come ha svelato la producer presso Arc System Works e Bandai Namco, Tomoko Hiroki. In attesa, dunque, di ricevere la prima delle due patch previste per PS4, Xbox One e PC, vediamo tutte le novità che ci attendono grazie alla nota ufficiale che illustra ciò che sarà incluso nell'update. Per quanto riguarda i nuovi contenuti di Dragon Ball FighterZ, verrà ...

Dragon Ball Xenoverse 2 : Nuovi Dettagli sull’Extra Pack 2 : Con Dragon Ball Xenoverse 2, i giocatori possono creare il proprio personaggio e rivivere i combattimenti più emozionanti della serie di Dragon Ball. BANDAI NAMCO annuncia l’arrivo di Goku Ultra Instinct e ulteriori dettagli sullo scenario di gioco Infinity History incluso nell’Extra Pack 2. Dragon Ball Xenoverse 2 accoglie GOKU Ultra Instinct Goku Ultra Instinct è la forma più ...