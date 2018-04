Detroit Become Human | Nuovi dettagli in Anteprima

Detroit : Become Human - prova : Detroit non è solo una città, è un simbolo. È la MoTown, la città delle macchine, il luogo dove la rivoluzione industriale, spinta dalle invenzioni di Henry Ford, fonda le sue radici. Per questo motivo le principali case produttrici di androidi si sono insediate qui. Perché proprio come successe agli inizi del '900 con l'arrivo delle automobili, anche gli esseri umani artificiali hanno rivoluzionato la vita e l'economia dell'intero pianeta. Le ...

Detroit : Become Human non girerà in 4K nativi su PS4 Pro - arriva la conferma di Sony : Detroit: Become Human è un'altra delle esclusive di peso per PS4 in arrivo quest'anno, il titolo di Quantic Dream nel mese di maggio vedrà la luce sulle piattaforme di Sony e andrà ad arricchire il catalogo PlayStation 4 che, tra pochissimo, vedrà l'arrivo di God of War e a settembre di Spider-Man.Come saprete, Detroit: Become Human arriverà su PS4 Pro e, sulla console premium di Sony, il gioco godrà di migliorie tecniche. Poco tempo fa già si ...

4K nativi per Detroit Become Human? Quantic Dream chiarisce con una intervista : Detroit Become Human è un'altra delle esclusive PlayStation 4 che sarà lanciata a breve, precisamente a maggio. Con l'uscita di PS4 Pro, gli sviluppatori stanno cercando di sfruttare appieno la potenza extradella console. Pare si sia creato un equivoco attorno a un'intervista. Inizialmente si era pensato che il gioco girasse a 4K nativi, ma poi è arrivato il chiarimento. Lo sviluppatore Quantic Dream ha confermato che Detroit Become Human girerà ...

Detroit : Become Human include una meccanica che permetterà ai giocatori di tornare ai momenti chiave e cambiare la storia : Una delle caratteristiche principali di Detroit: Become Human, che stiamo attendendo in parecchi, è la sua trama ramificata con darà risultati multipli. Come ormai saprete, quello di Quantic Dream è un titolo in cui le vostre scelte giocheranno un ruolo molto importante e questo garantisce che l'esperienza di ogni giocatore sarà unica.Come riporta Gamingbolt, una delle meccaniche chiave di Detroit: Become Human sarà la possibilità di tornare ai ...

Un nuovo video di Detroit : Become Human ci spiega come gli sviluppatori hanno lavorato in maniera diversa per ogni protagonista : I giocatori PS4, oltre a God of War, vedranno molto presto l'arrivo di un'altra esclusiva di un certo peso, ovvero Detroit: Become Human. Il titolo di Quantic Dream è in arrivo il prossimo mese e, in vista del lancio, cominciano ad essere sempre più numerose in rete le informazioni.Recentemente si è parlato della particolare colonna sonora e del profondo sistema delle scelte che influenzerà la storia. Ora, il nuovo video pubblicato da IGN, si ...

Detroit Become Human affidato a tre diversi compositori - Quantic Dream svela i motivi : Uno dei titoli più attesi di questa primavera targata Sony, Detroit Become Human, è ormai in rampa di lancio, pronto a fare il proprio debutto tra meno di un mese e mezzo. Ovviamente elevatissima è l'attesa da parte dei videogiocatori, che non vedono l'ora di poter saggiare con mano le velleità della nuova produzione dei ragazzi di Quantic Dream, che hanno saputo trascinare nel passato grazie a sceneggiature al cardiopalma e a realizzazioni ...

Il nuovo video di Detroit : Become Human è dedicato alla particolare colonna sonora : I giocatori PlayStation 4 possono ritenersi decisamente soddisfatti per quanto riguarda le esclusive in arrivo. In questi giorni è stato dato un ampio spazio all'imminente God of War, ma non bisogna dimenticarsi che nel mese di maggio arriverà anche un certo Detroit: Become Human, ovvero l'ultimo lavoro di Quantic Dream.Il titolo, come molto probabilmente saprete, sarà caratterizzato da un profondo sistema di scelte che andranno ad influenzare ...

Detroit Become Human : un video ci spiega come le nostre scelte influenzeranno la storia : Tra le esclusive di peso in arrivo per PS4, oltre all'ormai vicinissimo God of War, vi ricordiamo anche Detroit Become Human di Quantic Dream che approderà sull'ammiraglia di Sony nel mese di maggio.come probabilmente saprete, Detroit Become Human sarà caratterizzato da un importante sistema di scelte che, come già confermato da David Cage, saranno il triplo rispetto a quelle di Heavy Rain. Le nostre decisioni andranno ad influenzare la storia ...

Detroit Become Human ci mostra i protagonisti con un’intervista al cast : Le potenzialità di Detroit Become Human, il nuovo gioco di David Cage sviluppato dalla Quantic Dream, sono notevoli. Il gioco, che sarà un'avventura grafica interattiva interamente focalizzata sulla narrazione, uscirà nel corso del mese di maggio: un nuovo video, pubblicato da Sony nelle ultime ore, ci permette di familiarizzare con i protagonisti attraverso un'intervista effettuata al cast della nuova esclusiva PlayStation 4. Jesse ...

Detroit : Become Human girerà in 4K su PS4 Pro grazie al checkerboard rendering : Manca sempre meno all'uscita di Detroit: Become Human, il nuovo titolo del team parigino Quantic Dream in arrivo il prossimo 25 maggio in esclusiva su PS4. Ronan Marchalot, Lead Engine Programmer dello studio, ha potuto partecipare a un panel nell'ambito della GDC 2018 e ha svelato per l'occasione i dettagli tecnici del gioco, sia per la versione PS4 Pro che per la versione PS4 base.Come riporta Wccftech, su PS4 Pro Detroit girerà in 4K (2160p) ...

Valanga di immagini per Detroit Become Human al 1 aprile - dettagli sulle tecnologie presenti : Manca ormai relativamente poco all'uscita di Detroit Become Human, l'attesissimo nuovo lavoro dei ragazzi di Quantic Dream. Dopo veri e propri capolavori che trascendono il genere dei videogame, andando a insidiare la posizione delle pellicole cinematografiche, gli sviluppatori si apprestano a tornare sulla scena con quello che a tutti gli effetti si preannunciava fin dalle prime battute come un vero e proprio capolavoro. Il merito va ovviamente ...

Detroit : Become Human dice sì a 4K - TAA e luci volumetrice su PS4 Pro : Il gioco verrà lanciato a maggio in tutto il mondo e oggi si è venuti a conoscenza di alcune specifiche teniche circa le prestazioni del titolo su PS4 Pro . Questi verrà infatti verrà eseguito a ...

Detroit : Become Human - Sony pubblica tre interviste con il cast : Quest'oggi l'account YouTube di PlayStation Europe ha pubblicato tre interessanti video approfondimento, nei quali potremo avere uno sguardo più ravvicinato sui alcuni personaggi del venturo Detroit: Become Human.Come riporta Playstationlifestyle, i video non sono altro che brevi interviste con tre diversi componenti del casti del gioco: avremo dunque Valorie Curry (Kara), Jesse Williams (Markus) e Bryan Dechart (Connor) i quali discorrono su ...

Detroit Become Human : tre nuovi trailer dedicati a Connor - Markus e Kara : Oggi, Sony Interactive Entertainment e Quantic Dream, hanno rilasciato tre nuovi trailer per il loro atteso gioco di avventura narrativa Detroit: Become Human che ci permettono di dare un nuovo sguardo ai personaggi di Connor, Markus e Kara.Un post sul blog ufficiale di PlayStation fornisce anche profili completi per ognuno di essi, dandoci una visione migliore dei personaggi con i quali giocheremo presto.Connor - RK800Read more…