Def | giovedì il testo potrebbe approdare al Consiglio dei ministri Il Tesoro pronto a

(Di lunedì 23 aprile 2018) Ilha promesso un significativo calo del debito pubblico da quest'anno in poi e probabilmente la riduzione sarà indicata esplicitamente nel Def in arrivo a breve. Ma al momento l'Italia, con il suo 131,8% del Pil certificato, dopo l'Istat, anche da Eurostat per il 2017, è seconda in Europa solo alla Grecia. Più efficienti di noi sono stati il Portogallo, il Belgio e anche la Spagna, arrivata a meno del 100%.Lo scorso anno un piccolo miglioramento in realtà c'è stato, anche perché la spesa per interessi, sia pure al netto degli swap sui derivati, è diminuita di 800 milioni di euro. Le cose sarebbero andate anche meglio se non fosse stato contabilizzato in debito l'intervento di salvataggio delle banche in crisi.Nonostante questo impatto, l'Italia ha peraltro fatto meglio, per quanto quasi impercettibilmente, anche delle previsioni ...