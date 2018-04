Danilo Aquino Presunte frasi omofobe nel suo passato | sarà squalificato? Grande

Lucia Bramieri/ Dalla lite con Danilo Aquino alla minaccia di ritiro (Grande Fratello 2018) : Lucia Bramieri, la donna si è rivelata personaggio scomodo. Sarà già in nomination e avrà vita breve all'interno della casa più famosa della televisione? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 06:48:00 GMT)

Grande Fratello 15 : Lucia bramieri lascia dopo lite con Danilo aquino? (Video) : A meno di una settimana dall'entrata degli inquilini nella casa del Grande Fratello 15 le liti sembrano già essere all'ordine del giorno e Lucia bramieri è tra i gieffini più agguerriti. Dolo il dibattito animato con Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, nella notte è stato il turno di danilo Aquino. Tutto è nato dopo una battuta della bramieri che avrebbe ironizzato sulla prestanza fisica del romano dando vita a una lunga polemica.prosegui ...

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri fa già arrabbiare tutti. Lite furiosa con Danilo Aquino : Tre giorni di Grande Fratello e Lucia Bramieri ha già litigato con mezza Casa. Dopo Alberto Merzetti , è la volta di Danilo Aquino . Il romano non ha mandato giù una battutaccia della vedova Bramieri ,...

Grande Fratello : lite tra Lucia Bramieri e Danilo Aquino (VIDEO) : Lucia Bramieri litiga con Danilo Aquino al Grande Fratello 15 Non è passato un giorno dalla lite tra Lucia Bramieri e il Tarzan di Viterbo avvenuta dentro la Casa del Grande Fratello che è scoppiata di nuovo un’altra bufera tra la stessa Bramieri e Danilo Aquino. Ciò è accaduto a ridosso delle 2 di notte, tanto che, come ben sapete, il litigio è stato interrotto a causa della sirena che obbligava tutti ad andare a dormire. Il pretesto ...

GF 15 - Danilo e Mariana : flirt in corso? Aquino si dichiara : Grande Fratello, Danilo Aquino si dichiara a Mariana Falace: flirt in corso nella Casa I concorrenti del Grande Fratello hanno iniziato a conoscersi. Sia le donne che gli uomini hanno cominciato ad osservare i loro coinquilini. Ogni sera, le ragazze si riuniscono per il ‘toto coppie’ del GF 15. A quanto pare, quest’anno il cast […] L'articolo GF 15, Danilo e Mariana: flirt in corso? Aquino si dichiara proviene da Gossip e ...

GF15 - Cristiano Malgioglio dichiara guerra a Danilo Aquino : «Non ci saranno scuse» : GF15, Cristiano Malgioglio dichiara 'guerra' a Danilo Aquino : 'non ci saranno scuse'. Potrebbe concludersi prima del previsto l'esperienza al Grande Fratello per Danilo Aquino ? Il verace 31enne ...

Danilo Aquino altezza - peso e foto fisico del concorrente del Grande Fratello 2018 : Quanto è alto Danilo Aquino e quanto pesa? Due curiosità che i telespettatori vogliono assolutamente sapere, soprattutto dopo averlo visto accanto ad altri concorrenti del Grande Fratello 2018: l'altezza di Danilo Aquino non è impossibile da scoprire e, non a caso, troverete proprio quello che stavate cercando poco più in basso. Nonostante abbia fatto tanta ironia su sé stesso, lasciandosi persino chiamare da Angelo "zuccheriera", Danilo non è ...

GF 2018 - Danilo Aquino nella bufera : accuse di razzismo e omofobia per il concorrente : Piovono accuse di razzismo e omofobia su Danilo Aquino, il concorrente del Grande Fratello 2018 che si è subito distinto per la sua simpatia tutta romana (per niente nuova al reality). Si parlerà quindi presto di "Danilo Aquino eliminato?". nella prima puntata, ha fatto battute di spirito, ha fatto apprezzamenti sulle ragazze - precisando che non ama una giovane che è solo una modella - e ha dimostrato di essere dispiaciuto quando ha dovuto ...

Chi è Danilo Aquino? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Danilo Aquino? Il concorrente del Grande Fratello 2018 è già molto amato dal pubblico del reality show: sono bastate un paio d'ore per entrare nel cuore degli italiani, ma questo farà sì che rimanerci sarà ancor più difficile! Ormai ci si aspetta tanto da lui e soprattutto non ci si aspetta che faccia passi falsi, ma naturalmente potremo capire se le prime impressioni sono state giuste o sbagliate soltanto nelle prossime settimane, ...

Cristiano Malgioglio Vs Danilo Aquino/ Grande Fratello : "Frasi omofobe e razziste - scatenerò l'inferno" : Sarà uno scontro senza esclusione di colpi quello che andrà in onda martedì sera durante la seconda puntata del Grande Fratello: Cristiano Malgioglio ha qualcosa da dire su Danilo, cosa?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:35:00 GMT)

GF 15 - Malgioglio contro Danilo Aquino : “Deve uscire immediatamente” : Danilo Aquino via da Grande Fratello 15? Le parole di Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio attacca Danilo Aquino, uno dei concorrenti rinchiusi nella Casa di Grande Fratello 15. L’opinionista di GF 2018 commenta così l’ultima polemica riguardante il ragazzo romano arruolato nel cast del programma di Canale5. Queste le dichiarazioni rilasciate da “Malgy” a Spy: “Quello […] L'articolo GF 15, Malgioglio ...

Grande Fratello 15 - Cristiano Malgioglio : "Danilo Aquino deve uscire immediatamente" : Sono passate poche ore dall'esordio del Grande Fratello e già scoppia il primo “caso”. E a farlo deflagrare è Cristiano Malgioglio, l'opinionista scelto da Barbara D'Urso, insieme a Simona Izzo, per dare pepe alla trasmissione. prosegui la letturaGrande Fratello 15, Cristiano Malgioglio: "Danilo Aquino deve uscire immediatamente" pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2018 10:59.

Grande Fratello 2018/ Danilo Aquino nella bufera : frasi razziste e omofobe sui social : Grande Fratello 2018, eliminato Simone: gli ascolti tv premiano Barbara D'Urso che, come Maria De Filippi, deve vedersela con la concorrenza di Rai 1. Il commento di Giancarlo Scheri.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 23:11:00 GMT)

