Dal Molise una conferma | vittoria al centrodestra | ma M5s primo partito

Il Molise svolta a destra - Donato Toma a un passo Dalla vittoria : Altro che artifizio elettorale, caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne. Grazie al presidente di Forza ...

Dal Molise ripercussioni nazionali? Di certo ora c'è solo l'affluenza molto bassa : Urne aperte fino alle 23 per le regionali. In pieno stallo per la formazione del nuovo governo nelle ultime settimane molti leader politici hanno esplorato quel territorio -

Regionali - oggi il voto in Molise<br> Seggi aperti Dalle 7 alle 23 : Domenica 22 aprile 2018 - oggi il voto in Molise per eleggere il nuovo consiglio regionale e il nuovo presidente della Regione, con i Seggi che dalle 7 di stamattina resteranno aperti fino alle 23. Quattro i candidati alla poltrona di governatore: Donato Toma sostenuto dal centrodestra, Andrea Greco per il MoVimento 5 Stelle, Carlo Veneziale candidato di Pd, Liberi e uguali e altre liste e Agostino Di Giacomo candidato di Casapound. A ...

La via per Palazzo Chigi passa Dal Molise : Il Molise s'e trasformato in 'un campo di battaglia politico'. Cosi definisce il Financial Times la Regione che oggi dovra eleggere governatore e venti consiglieri. Una Regione da sempre piu ...

Molise alle urne - test per uscire Dalla melina romana : Oggi si vota il Governatore. Il Centrodestra conta su 9 liste, ma il M5S parte dal 44% delle politiche

Berlusconi - Donato Toma : “Fuori Dal Molise chi non è per bene” e lui : “Me ne vado?”. Poi il vaffa al M5s : Nell’ultimo comizio prima delle elezioni regionali in Molise (trasmesso in diretta da Radio Radicale) il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è salito sul palco con il candidato Donato Toma: “I molisani sono gente per bene, fuori la gente che non è per bene” ha detto quest’ultimo. Berlusconi ha risposto ironicamente: “Me ne vado?”. Poi si è lasciato andare ad un commento volgare sul movimento 5 stelle: ...

Silvio Berlusconi Dal Molise : 'Centrodestra unito - Salvini resta il nostro leader' : Il giorno dopo lo tsunami che ha posto fine brutalmente all'incarico esplorativo di Elisabetta Casellati , Silvio Berlusconi si è presentato in Molise per chiudere la campagna elettorale prima delle ...

Lo scontro passa Dal piccolo Molise - dove si vota domenica : Tutti cercano 'la prova del 9'. L'attenzione massima è all'esito delle Regionali in Friuli e Molise. Salvini: 'Se vincerò lì, governo in 15 minuti'. Il Pd: 'Irrispettoso, Regionali non sono cavie da ...

Lo scontro passa Dal piccolo Molise - dove si vota domenica : tutti cercano la 'prova del 9' : Massima attenzione all'esito delle Regionali in Friuli e Molise. Salvini: 'Se vincerò lì, governo in 15 minuti'. Il Pd: 'Irrispettoso, Regionali non sono cavie da laboratorio' -

Dall'elicottero al brodetto - la giornata di Berlusconi in Molise : Il volo in elicottero sopra gli Appennini, poi il bagno di folla tra le strade di Termoli, infine il brodetto alla termolese. Chiuso il secondo giro di consultazioni, Silvio Berlusconi si dedica alle ...

Accordo tra Salvini e Di Maio : «Parlamento subito operativo». Il leader Lega : se vinco in Molise qualcuno scenda Dal piedistallo : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...